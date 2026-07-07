Messi no pudo de penal ante Egipto y volvió a fallar desde los doce pasos en el Mundial 2026

El capitán argentino llegó a esa cifra tras disputar tres encuentros en Alemania 2006, cinco en Sudáfrica 2010, siete en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y ya cinco en la edición 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá. Detrás aparecen Cristiano Ronaldo, con 27 partidos; Lothar Matthäus, con 25; Miroslav Klose, con 24; y Paolo Maldini, con 23.

Esta Copa del Mundo también le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Con 20 tantos, dejó atrás los 16 que había convertido Miroslav Klose entre 2002 y 2014.

Mostafa Shobeir Oufa contuvo el penal. (Foto: Reuters).

Messi alcanzó esa cifra gracias a un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y otros siete en la presente edición. La única Copa del Mundo en la que no pudo marcar fue Sudáfrica 2010.

En paralelo, el argentino mantiene una intensa pelea por terminar como máximo artillero del Mundial 2026. Comparte el primer puesto con Kylian Mbappé y Erling Haaland, los tres con siete goles, mientras que Harry Kane aparece inmediatamente detrás con seis conquistas.

Las cifras globales de la carrera del rosarino de 39 años también reflejan la dimensión de su trayectoria. Entre la selección argentina, Barcelona, Inter Miami y París Saint-Germain acumula 1.161 partidos, 918 goles y 415 asistencias.

Otro récord que todavía permanece vigente y que Messi podría alcanzar si Argentina continúa avanzando es el de Just Fontaine. El delantero francés convirtió 13 goles en apenas seis partidos durante el Mundial de 1958, una marca que continúa intacta casi siete décadas después y que sigue siendo el récord de anotaciones en una sola edición de la Copa del Mundo.