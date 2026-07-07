En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Egipto
MUNDIAL 2026

Messi no pudo de penal ante Egipto y volvió a fallar desde los doce pasos en el Mundial 2026

El capitán argentino tuvo la chance de empatar el partido en los octavos de final, pero Mostafa Shobeir Oufa le contuvo el remate. Fue su cuarto penal fallado en Copas del Mundo, sin contar las definiciones.

Banner Seguinos en google DESK
(Foto: Reuters.)

(Foto: Reuters.)

Con Argentina abajo en el marcador frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Messi tuvo la oportunidad de igualar el encuentro desde los doce pasos. A los 20 minutos del primer tiempo, una infracción de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico derivó en un penal para la Albiceleste, pero el remate del capitán fue contenido por Mostafa Shobeir Oufa.

Leé también Sofi Martínez habló por primera vez del gesto de Lionel Messi y confesó el dolor que le provocó
Sofi Martínez habló por primera vez del gesto de Lionel Messi y confesó el dolor que le provocó
Messi tuvo en sus pies el empate pero fall&oacute; desde los 12 pasos. (Foto: Reuters).

Messi tuvo en sus pies el empate pero falló desde los 12 pasos. (Foto: Reuters).

Se trató del segundo penal que Messi falla en esta Copa del Mundo. El primero había sido frente a Austria, en la fase de grupos, cuando su disparo se fue desviado. En ambas ejecuciones eligió el mismo palo.

Con este intento fallido, el rosarino acumula cuatro penales errados en los Mundiales —sin contar las definiciones por penales— sobre un total de ocho ejecuciones. Los otros dos habían sido frente a Islandia, en Rusia 2018, cuando Hannes Halldórsson desvió el remate, y ante Polonia, en Qatar 2022, con una atajada de Wojciech Szczesny.

El registro histórico de Messi

Más allá del penal desperdiciado, Messi volvió a ampliar otro registro histórico. Ante Egipto alcanzó los 31 partidos disputados en Copas del Mundo y estiró aún más su ventaja como el futbolista con más presencias en la historia del torneo.

El capitán argentino llegó a esa cifra tras disputar tres encuentros en Alemania 2006, cinco en Sudáfrica 2010, siete en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y ya cinco en la edición 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá. Detrás aparecen Cristiano Ronaldo, con 27 partidos; Lothar Matthäus, con 25; Miroslav Klose, con 24; y Paolo Maldini, con 23.

Esta Copa del Mundo también le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Con 20 tantos, dejó atrás los 16 que había convertido Miroslav Klose entre 2002 y 2014.

Mostafa Shobeir Oufa&nbsp;contuvo el penal. (Foto: Reuters).

Mostafa Shobeir Oufa contuvo el penal. (Foto: Reuters).

Messi alcanzó esa cifra gracias a un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y otros siete en la presente edición. La única Copa del Mundo en la que no pudo marcar fue Sudáfrica 2010.

En paralelo, el argentino mantiene una intensa pelea por terminar como máximo artillero del Mundial 2026. Comparte el primer puesto con Kylian Mbappé y Erling Haaland, los tres con siete goles, mientras que Harry Kane aparece inmediatamente detrás con seis conquistas.

Las cifras globales de la carrera del rosarino de 39 años también reflejan la dimensión de su trayectoria. Entre la selección argentina, Barcelona, Inter Miami y París Saint-Germain acumula 1.161 partidos, 918 goles y 415 asistencias.

Otro récord que todavía permanece vigente y que Messi podría alcanzar si Argentina continúa avanzando es el de Just Fontaine. El delantero francés convirtió 13 goles en apenas seis partidos durante el Mundial de 1958, una marca que continúa intacta casi siete décadas después y que sigue siendo el récord de anotaciones en una sola edición de la Copa del Mundo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Egipto Penal Mundial 2026
Notas relacionadas
Yanina Latorre fulminó a Tamara Pettinato por sus dichos sobre Messi y Sofi Martínez: "Es mala leche y..."
Yanina Latorre reveló el angustiante mensaje que le envió Sofi Martínez tras la polémica con Messi: "Me lastima"
¡ESTAMOS EN CUARTOS DE FINAL! ARGENTINA SUFRIÓ PERO VENCIÓ 3-2 A EGIPTO

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar