Rating: cuánto midió el partido de Argentina con Egipto en el Mundial 2026

A las 13:39, Argentina seguía perdiendo 1 a 0 con Egipto, y el rating estaba en 33.7 puntos para Telefe y 17.1 puntos para TyC Sport.

A las 14:00, ya habiendo finalizado el primer tiempo, Telefe estaba en 32.0 puntos de rating mientras que los demás canales de aire no superaban el punto de audiencia.

A las 14:55, Argentina iba ganando 3 a 2 y el rating se mantenía en 33.6 puntos para Telefe y en 16.8 puntos para TyC Sport.

A las 15:07, el partido tocaba uno de sus picos máximos en Telefe con 34.7 puntos de rating.