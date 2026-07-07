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Rating: cuánto midió el partido de Argentina con Egipto en el Mundial 2026

La Selección Argentina vuelve a paralizar al país en su cruce ante Egipto por el Mundial 2026 y marca un nuevo récord en materia de rating.

7 jul 2026, 13:28
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Rating: cuánto midió el partido de Argentina con Egipto en el Mundial 2026

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La Selección Argentina volvió a paralizar al país con su cruce de octavos de final frente a Egipto y la transmisión vuelve a ubicarse entre los programas más vistos del año. A continuación, los números oficiales de Kantar Ibope de acuerdo al minuto a minuto.

Según los datos registrados a las 12:42, minutos antes del comienzo, Telefe lideraba cómodamente la franja con 19.6 puntos de rating, mientras que TyC Sports marcaba 8.7 puntos, consolidando también una importante audiencia durante la transmisión del encuentro.

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A las 13:10, el encendido televisivo volvió a mostrar una clara diferencia entre señales: Telefe obtenía 32.0 puntos de rating, consolidando su dominio en la franja, mientras que TyC Sports alcanzaba 17.1 unidades.

A las 13:22, el rating se mantenía en niveles muy altos: el canal líder alcanzaba 32.2 puntos de rating, mientras que la señal deportiva registraba 16.6 puntos.

A las 13:39, Argentina seguía perdiendo 1 a 0 con Egipto, y el rating estaba en 33.7 puntos para Telefe y 17.1 puntos para TyC Sport.

A las 14:00, ya habiendo finalizado el primer tiempo, Telefe estaba en 32.0 puntos de rating mientras que los demás canales de aire no superaban el punto de audiencia.

A las 14:55, Argentina iba ganando 3 a 2 y el rating se mantenía en 33.6 puntos para Telefe y en 16.8 puntos para TyC Sport.

A las 15:07, el partido tocaba uno de sus picos máximos en Telefe con 34.7 puntos de rating.

     

 

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