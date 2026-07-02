El emotivo adiós de Edinson Cavani a Boca: "Fue una de las tristezas más grandes de mi carrera"

"El camino comenzó de una manera mágica, viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando. Después llegaron momentos difíciles, de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club", afirmó.

El delantero también habló del impacto que tuvo la lesión lumbar que sufrió. "Me tocó enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme sin la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Fue una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo", confesó.

A pesar del final anticipado de su ciclo, Cavani aseguró que se marcha con los mejores recuerdos de su paso por Boca y destacó el cariño que tanto él como su familia recibieron durante estos años.

"Eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Como me enseñó un entrenador que tuve: 'El camino es la recompensa, y el camino fue hermoso'. Hoy ese famoso 'mundo Boca' tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien", expresó.

Sobre el cierre, dedicó un agradecimiento especial a los hinchas y a quienes compartieron el día a día con él en el club. "Quiero agradecerle a toda La 12 y a la gente que nos empujaba a dar cada vez más. También a todos los que hacían parte del día a día: la gente de utilería, de la cocina y todos aquellos que hacían posible que nosotros pudiéramos estar bien para entregarnos al máximo", concluyó.

Cómo fue el ciclo de Cavani en Boca

El atacante uruguayo disputó 81 partidos con la camiseta de Boca y convirtió 28 goles desde su llegada, a mediados de 2023.

Su mejor temporada fue la de 2024, cuando marcó 20 tantos en 39 encuentros y se consolidó como una de las principales figuras del equipo. Sin embargo, los persistentes problemas físicos marcaron el tramo final de su estadía.

En 2026 apenas pudo disputar dos partidos, frente a Platense y Racing, ambos en febrero. Desde entonces, una lesión lumbar lo mantuvo fuera de las canchas y ni siquiera dos bloqueos en la zona afectada permitieron su regreso.

La llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador terminó de definir su salida. El nuevo cuerpo técnico decidió prescindir de los futbolistas que no podían ser tenidos en cuenta por cuestiones físicas o deportivas, y Cavani integró la lista de jugadores que dejaron el plantel.

Sin embargo, la situación de Exequiel Zeballos quedó en el medio de una disyuntiva: aceptar la oferta de renovación de Boca, acercar una oferta de salida o quedar en un segundo plano en la consideración de Rodolfo Arruabarrena.

Pese a su salida de Boca, el goleador dejó en claro que todavía no piensa retirarse. Su intención es recuperarse físicamente y continuar su carrera, mientras Danubio, el club donde debutó como profesional, ya le abrió las puertas para un posible regreso al fútbol uruguayo.