Cómo será el torneo del fútbol argentino con más de 300 equipos, que contará con clubes históricos y exfiguras de Primera

Bonaerense Pampeana Norte: 50 equipos, 14 zonas

Bonaerense Pampeana Sur: 33 equipos, 9 zonas

Centro: 65 equipos, 17 zonas

Litoral Norte: 35 equipos, 10 zonas

Litoral Sur: 36 equipos, 10 zonas

Cuyo: 35 equipos, 10 zonas

Patagonia: 43 equipos, 11 zonas

Norte: 35 equipos, 10 zonas

Cada región disputará una fase de grupos con tres o cuatro equipos por zona, con partidos ida y vuelta, seguida por una instancia eliminatoria. El ganador de cada región avanzará a la segunda fase, compuesta por cuatro cruces a doble partido, donde los vencedores obtendrán el ascenso al Federal A 2026.

Qué equipos históricos jugarán el Torneo Regional Federal Amateur 2025

mandiyu

Por primera vez, el Torneo Regional Federal Amateur permitirá la participación de equipos descendidos del Federal A. Ben Hur de Rafaela y Estudiantes de San Luis recibieron licencias especiales para competir, mientras que Crucero del Norte y Gutiérrez de Mendoza decidieron no hacerlo. Si consiguen el ascenso, estos clubes podrían “olvidar” su descenso, ya que el Regional concluirá antes del inicio de la próxima temporada del Federal A, borrando prácticamente la huella de su última baja.

Además, el torneo contará con varios clubes históricos que dejaron una marca en el fútbol argentino. Entre ellos se destacan Deportivo Mandiyú de Corrientes, dirigido en su momento por Diego Maradona y con figuras como Sergio Goycochea, campeón de la B Nacional 1987/88 y con varios años en Primera hasta 1995. También estará presente la CAI de Comodoro Rivadavia, que vivió su mejor etapa entre 2002 y 2011 en la Primera B Nacional, acercándose al ascenso a la máxima categoría.

Otros clubes emblemáticos que participarán incluyen Guaraní Antonio Franco, Desamparados de San Juan, Juventud Unida de Gualeguaychú, Liniers de Bahía Blanca y Loma Negra de Olavarría, que pese a su breve paso por la Primera División en 1981 y 1983, dejó un récord histórico: con un promedio de 1,92 puntos por partido, superó incluso a River y Boca.

Qué figuras participarán del Torneo Regional Federal Amateur 2025

pepe-sand1 José "Pepe" Sand vestirá la camiseta de Argentino de Bell Ville.

El torneo contará nuevamente con futbolistas de trayectoria en Primera División e incluso en la Selección Argentina:

Emiliano Vecchio (36 años): volante con pasado en Racing, Rosario Central y clubes de Brasil, Chile, Qatar y Arabia Saudita, se sumó a Regatas de San Nicolás tras su salida de Defensores de Belgrano.

José ‘Pepe’ Sand (45 años): máximo goleador histórico de Lanús, vuelve del retiro para jugar en Argentino de Bell Ville, Córdoba.

José Luis Gómez (32 años): lateral derecho con paso por Racing, Lanús y San Martín de San Juan, y experiencia en la Selección Argentina en 2017, defenderá los colores de Central Argentino de La Banda.

Presentación del Torneo Regional Federal Amateur 2025

720

La AFA y el Consejo Federal presentaron oficialmente la nueva edición en la sede de Viamonte 1366, con más de un centenar de directivos de clubes del Interior, destacándose Ricardo Sastre de Deportivo Madryn. El acto contó con la presencia de Javier Treuque (secretario general del Consejo Federal), Mario Echeverría (Comité Ejecutivo), Sergio Pezzotta (Comisión de Árbitros) y Marcelo Moure.

Uno de los ejes de la presentación fue la federalización del fútbol argentino: “Este campeonato representa a cada provincia del país, con más de 330 clubes que apuestan al desarrollo de su gente y su identidad”, destacó Treuque. Por su parte, Pezzotta subrayó la importancia del torneo para la formación de árbitros, mejorando su desarrollo y el arbitraje en cada liga regional.