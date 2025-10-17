Con un equipo alternativo, con excepción del arquero Facundo Cambeses, Racing venció a Aldosivi con un gol de penal, avalado por el VAR, de Luciano Vietto.
Con mayoría de suplentes, el equipo de Gustavo Costas se impuso 1 a 0 en Avellaneda con un gol de penal de Luciano Vietto, validado por el VAR.
Racing venció a Aldosivi y llega entonado a la primera semifinal contra Flamengo (Foto: NA)
Con un equipo alternativo, con excepción del arquero Facundo Cambeses, Racing venció a Aldosivi con un gol de penal, avalado por el VAR, de Luciano Vietto.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas se impuso por 1 a 0 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025. El único gol lo marcó Vietto a los 40 minutos del primer tiempo, tras una mano en el área de Fernando Román que el árbitro Zunino sancionó con ayuda del VAR. El delantero ejecutó con categoría, picando la pelota ante Jorge Carranza.
Con este resultado, Racing acumula siete partidos sin perder en el torneo local, se ubica en el tercer puesto de la zona A con 18 puntos y mantiene sus chances intactas de clasificar a la Copa Sudamericana. En tanto, Aldosivi continúa en el fondo de la tabla con nueve unidades y sigue complicado en los promedios.
Durante la primera mitad, Racing dominó el juego con tenencia y presión alta, aunque le costó traducir esa superioridad en situaciones claras. A los 12 minutos, Vietto tuvo la primera chance con una volea que exigió al arquero visitante. Aldosivi respondió a los 21, cuando Natanael Guzmán probó desde lejos y Cambeses contuvo sin problemas. Poco después, un centro de Giuliano Cerato encontró a Franco Rami, pero su cabezazo se fue apenas desviado.
El penal convertido por Vietto fue el premio a la insistencia de Racing en el tramo final del primer tiempo, que logró irse al descanso con ventaja.
En el complemento, el equipo de Costas mantuvo el control de la pelota y generó las chances más claras. A los 4 minutos, Ramiro Degregorio remató de zurda desde el borde del área, pero la pelota se fue cerca del palo. Más tarde, un centro rasante de Gastón Martirena encontró otra vez a Vietto, cuyo toque se estrelló contra la parte externa de la red.
Aldosivi tuvo su momento más peligroso a los 21 minutos, cuando Tobías Cervera cabeceó con dirección tras un envío desde la derecha, pero Cambeses, en una gran reacción, voló sobre su palo derecho para mantener el 1-0. Fue su intervención más destacada de la noche.
En los minutos finales, Costas aprovechó para darle rodaje a Conechny, Degregorio, Vietto y Martínez, pensando en el duelo del próximo miércoles ante Flamengo, por la ida de semifinales de la Copa Libertadores. Pese a que generó varias ocasiones, Racing no logró ampliar la diferencia