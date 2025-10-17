Racing venció a Aldosivi y llega entonado a la primera semifinal contra Flamengo

El penal convertido por Vietto fue el premio a la insistencia de Racing en el tramo final del primer tiempo, que logró irse al descanso con ventaja.

Embed EL PENAL DE LUCIANO VIETTO. pic.twitter.com/pn6HtIgqMd — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 17, 2025

En el complemento, el equipo de Costas mantuvo el control de la pelota y generó las chances más claras. A los 4 minutos, Ramiro Degregorio remató de zurda desde el borde del área, pero la pelota se fue cerca del palo. Más tarde, un centro rasante de Gastón Martirena encontró otra vez a Vietto, cuyo toque se estrelló contra la parte externa de la red.

Aldosivi tuvo su momento más peligroso a los 21 minutos, cuando Tobías Cervera cabeceó con dirección tras un envío desde la derecha, pero Cambeses, en una gran reacción, voló sobre su palo derecho para mantener el 1-0. Fue su intervención más destacada de la noche.

En los minutos finales, Costas aprovechó para darle rodaje a Conechny, Degregorio, Vietto y Martínez, pensando en el duelo del próximo miércoles ante Flamengo, por la ida de semifinales de la Copa Libertadores. Pese a que generó varias ocasiones, Racing no logró ampliar la diferencia