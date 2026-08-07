El superequipo de Coudet: cómo podría formar el nuevo River tras la llegada de Thiago Almada

Sin embargo, desde su desembarco en el banco de Núñez y en función de las características individuales de los futbolistas a disposición, el técnico recurrió generalmente a un sistema 4-3-1-2 o, en su defecto, a un 4-2-2-2.
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En el caso de apostar por un dibujo 4-1-3-2 o 4-3-1-2, el once ideal iniciaría con Santiago Beltrán en el arco, acompañado por una línea defensiva integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. En el eje central se ubicaría Aníbal Moreno, dejando más sueltos a Tobías Andrada, Thiago Almada y Fausto Vera. La dupla de ataque estaría conformada por Ángel Correa y Sebastián Driussi, disputándose este último el lugar con Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré.
Por otro lado, si el DT opta por alinear un esquema 4-2-2-2, Santiago Beltrán repetiría en el arco custodiado por la misma defensa de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. El doble pivote de contención estaría compuesto por Aníbal Moreno y Tobías Andrada o Mauro Arambarri. Unos metros más adelante se moverían Ángel Correa y Thiago Almada como mediapuntas, mientras que la delantera la integrarían Sebastián Driussi junto a Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré.