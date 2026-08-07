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El superequipo de Coudet: cómo podría formar el nuevo River tras la llegada de Thiago Almada

El Millonario invirtió 68,45 millones de dólares en nueve incorporaciones. El mapa táctico y los posibles esquemas de Eduardo Coudet. Los detalles.

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Eduardo Coudet

Eduardo Coudet

El apodo de "Millonario" le calza mejor que nunca a River Plate. La institución de Núñez desembolsó un total de 68,45 millones de dólares en nueve refuerzos de cara a los desafíos del segundo semestre de 2026. Con contrataciones de jerarquía comprobada para potenciar tres de las cuatro líneas del campo de juego, el entrenador Eduardo Coudet analiza las variantes para conformar su alineación titular.

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La elevada cantidad de incorporaciones responde a una profunda reestructuración del plantel profesional. Por decisión de la dirigencia y con el aval técnico del "Chacho", se determinó marginar a 14 futbolistas y acordar la rescisión de contrato de dos leyendas del club como Franco Armani y Juan Fernando Quintero.

Esta salida masiva de 16 jugadores redujo drásticamente las alternativas del DT, obligándolo a recurrir a varios juveniles e incluso a presentar bancos de suplentes incompletos durante los primeros compromisos del semestre. Sin embargo, con la llegada del mundialista Thiago Almada como noveno refuerzo, se estima que el club se retirará del mercado de pases y dará por cerrada la plantilla.

Qué esquemas tácticos suele utilizar Eduardo Coudet en sus equipos

A lo largo de sus exitosos pasos al frente de Rosario Central y Racing Club, Coudet utilizó el 4-1-3-2 como dibujo táctico principal, caracterizado por un volante central de contención respaldando a un tridente de mediocampistas con despliegue, creatividad y circuito de pase.

Sin embargo, desde su desembarco en el banco de Núñez y en función de las características individuales de los futbolistas a disposición, el técnico recurrió generalmente a un sistema 4-3-1-2 o, en su defecto, a un 4-2-2-2.

Cuáles son las posibles formaciones de River para el segundo semestre de 2026

En el caso de apostar por un dibujo 4-1-3-2 o 4-3-1-2, el once ideal iniciaría con Santiago Beltrán en el arco, acompañado por una línea defensiva integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. En el eje central se ubicaría Aníbal Moreno, dejando más sueltos a Tobías Andrada, Thiago Almada y Fausto Vera. La dupla de ataque estaría conformada por Ángel Correa y Sebastián Driussi, disputándose este último el lugar con Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré.

Por otro lado, si el DT opta por alinear un esquema 4-2-2-2, Santiago Beltrán repetiría en el arco custodiado por la misma defensa de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. El doble pivote de contención estaría compuesto por Aníbal Moreno y Tobías Andrada o Mauro Arambarri. Unos metros más adelante se moverían Ángel Correa y Thiago Almada como mediapuntas, mientras que la delantera la integrarían Sebastián Driussi junto a Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré.

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