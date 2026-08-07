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Alarma en Boca por Leandro Paredes: aseguran que un gigante europeo prepara una millonaria oferta

El gigante italiano elaboró una propuesta que le enviará a Boca y al jugador. Los detalles del interés por el capitán xeneize y sus números en Europa.

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Alarma en Boca por Leandro Paredes: aseguran que un gigante europeo prepara una millonaria oferta

El mercado de pases para Boca Juniors continúa en constante efervescencia. Mientras la dirigencia trabaja en la llegada de nuevas incorporaciones para potenciar el plantel, una sorpresiva preocupación encendió las alarmas en el mundo xeneize: aseguran que el Milan de Italia prepara una oferta concreta para llevarse a Leandro Paredes en este período de transferencias.

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La información fue adelantada por el periodista Martín Arévalo en ESPN, donde reveló que el club italiano le hará llegar a Boca y al futbolista una propuesta formal en las próximas horas con el objetivo de lograr su regreso al fútbol europeo. El capitán xeneize, que viene de disputar el reciente Mundial con la Selección Argentina, tiene contrato firmado con la institución de la Ribera hasta diciembre de 2028.

Cómo fue el rendimiento de Leandro Paredes desde su regreso a Boca

Desde su retorno a la institución a mediados de 2025, el mediocampista de la Selección Argentina se transformó en el pilar fundamental del equipo y se consolidó como el gran capitán del plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena.

En cuanto a sus números estadísticos en esta segunda etapa, Paredes convirtió 4 goles y entregó 9 asistencias en 43 partidos disputados con la camiseta de Boca. Entre sus gritos más recordados se destaca el tanto convertido en el Superclásico jugado en el Estadio Monumental en abril de este año.

Cómo le fue a Leandro Paredes durante su paso por el fútbol italiano

El interés del conjunto rossonero no es casualidad, ya que el volante cuenta con un extenso recorrido en la Serie A. Luego de su debut en la primera división del Xeneize, el volante registra pasos por cuatro clubes de Italia: Roma, Juventus, Empoli y Chievo Verona. En el conjunto de la capital vivió su primera y su última experiencia en el Viejo Continente, etapa que alternó entre sus pasos por el Paris Saint-Germain de Francia y el Zenit de Rusia.

En el acumulado general dentro del fútbol italiano, Paredes disputó 204 partidos oficiales, convirtió 16 goles, repartió 13 asistencias y no cosechó títulos en el Calcio. Su ciclo más extenso fue en la AS Roma, donde completó 135 encuentros, 13 goles y 11 asistencias. En tanto, con la camiseta de la Juventus afrontó 35 cotejos, anotó un gol y dio una asistencia. Finalmente, en sus etapas a préstamo por el Empoli y el Chievo Verona registró 33 partidos (dos goles y una asistencia) y un solo encuentro disputado, respectivamente.

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