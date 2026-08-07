Alarma en Boca por Leandro Paredes: aseguran que un gigante europeo prepara una millonaria oferta

Cómo le fue a Leandro Paredes durante su paso por el fútbol italiano

El interés del conjunto rossonero no es casualidad, ya que el volante cuenta con un extenso recorrido en la Serie A. Luego de su debut en la primera división del Xeneize, el volante registra pasos por cuatro clubes de Italia: Roma, Juventus, Empoli y Chievo Verona. En el conjunto de la capital vivió su primera y su última experiencia en el Viejo Continente, etapa que alternó entre sus pasos por el Paris Saint-Germain de Francia y el Zenit de Rusia.

En el acumulado general dentro del fútbol italiano, Paredes disputó 204 partidos oficiales, convirtió 16 goles, repartió 13 asistencias y no cosechó títulos en el Calcio. Su ciclo más extenso fue en la AS Roma, donde completó 135 encuentros, 13 goles y 11 asistencias. En tanto, con la camiseta de la Juventus afrontó 35 cotejos, anotó un gol y dio una asistencia. Finalmente, en sus etapas a préstamo por el Empoli y el Chievo Verona registró 33 partidos (dos goles y una asistencia) y un solo encuentro disputado, respectivamente.