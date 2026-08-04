Inesperado: la llamativa cláusula "anti-River" que la dirigencia le impuso a Tigre por Ian Subiabre

En qué consiste la cláusula impuesta a Tigre para que Ian Subiabre no enfrente a River

Atento al contexto del juvenil, Tigre se movió con celeridad para cerrar al extremo y concretó su arribo. No obstante, para resguardarse deportivamente, la cúpula de River sumó una cláusula punitiva: si el Matador decide alinearlo ante el Millonario, deberá abonar un resarcimiento financiero extremadamente elevado.

Dado que por reglamentación vigente de la AFA no es posible prohibir la participación de un futbolista cedido a préstamo, en Núñez optaron por blindarse mediante este condicionante económico.

Cuáles son las condiciones del contrato de Ian Subiabre en Tigre

El delantero ya tuvo su presentación oficial en las plataformas digitales del elenco de Victoria, que anunció su incorporación con entusiasmo: “¡Bienvenido, Ian! El delantero se suma a préstamo por 12 meses, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, sin cargo y con opción de compra”.

De esta manera, Subiabre inicia un nuevo ciclo deportivo lejos de Núñez, con el objetivo central de sumar el rodaje en cancha que le negaron en la Banda.