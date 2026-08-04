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Inesperado: la llamativa cláusula "anti-River" que la dirigencia le impuso a Tigre por Ian Subiabre

Tras no lograr su venta por 8 millones de dólares, River cedió al juvenil a Tigre pero incluyó un severo resguardo financiero. Los detalles.

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Ian Subiabre fue cedido a préstamos a Tigre. 

Ian Subiabre fue cedido a préstamos a Tigre. 

La dirigencia de River Plate acaba de concretar una operación de mercado de pases que resulta, al menos, llamativa. En las últimas horas se cerró la salida a préstamo de Ian Subiabre, uno de los futbolistas que el club había decidido apartar del plantel profesional, e incluyó una severa penalidad económica en el contrato en caso de que le toque enfrentar al Millonario.

Leé también Nuevo golpe para River: la durísima sanción que recibirá el Millonario tras la derrota ante Rosario Central
River perdió ante Rosario Central en el Estadio Más Monumental. (Foto: Getty)

El atacante de 19 años registra 44 presentaciones oficiales en la Primera del conjunto de Núñez, en los que cosechó tres goles y tres asistencias en poco más de 1.500 minutos disputados. Sin embargo, el cuerpo técnico y la Comisión Directiva resolviendo relegarlo, enviándolo a entrenar al predio de Cantilo junto a una decena de futbolistas borrados.

Por qué River no pudo vender a Ian Subiabre y terminó cediéndolo a préstamo

En el inicio de las conversaciones, la intención primaria de la mesa chica de la institución era transferir de manera definitiva al atacante. Desde la directiva tasaron su ficha en una cifra cercana a los ocho millones de dólares, un monto que ningún club interesado estuvo dispuesto a desembolsar en la presente ventana de transferencias.

Ante la ausencia de compradores y con la urgencia de destrabar su salida para no desvalorizar el patrimonio de la entidad, las autoridades de Núñez comenzaron a ver con buenos ojos negociar al extremo a través de una cesión temporal.

En qué consiste la cláusula impuesta a Tigre para que Ian Subiabre no enfrente a River

Atento al contexto del juvenil, Tigre se movió con celeridad para cerrar al extremo y concretó su arribo. No obstante, para resguardarse deportivamente, la cúpula de River sumó una cláusula punitiva: si el Matador decide alinearlo ante el Millonario, deberá abonar un resarcimiento financiero extremadamente elevado.

Dado que por reglamentación vigente de la AFA no es posible prohibir la participación de un futbolista cedido a préstamo, en Núñez optaron por blindarse mediante este condicionante económico.

Cuáles son las condiciones del contrato de Ian Subiabre en Tigre

El delantero ya tuvo su presentación oficial en las plataformas digitales del elenco de Victoria, que anunció su incorporación con entusiasmo: “¡Bienvenido, Ian! El delantero se suma a préstamo por 12 meses, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, sin cargo y con opción de compra”.

De esta manera, Subiabre inicia un nuevo ciclo deportivo lejos de Núñez, con el objetivo central de sumar el rodaje en cancha que le negaron en la Banda.

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