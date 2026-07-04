Argentina ya piensa en Egipto: cómo fue el día después a la clasificación a octavos

La Selección argentina sufrió para ganarle a Cabo Verde. (Foto: Reuters)

Facundo Medina, Enzo Fernández y Nicolás González, bajo la lupa

Uno de los casos que más atención genera es el de Facundo Medina. El defensor terminó el partido frente a Cabo Verde con visibles dificultades físicas e incluso se tiró al césped cuando Argentina ya no tenía más ventanas para realizar cambios.

Sin embargo, Scaloni llevó tranquilidad en conferencia de prensa. "Terminó muy cansado y con calambres por el esfuerzo que hizo. Está bien", explicó el entrenador. De todos modos, Nicolás Tagliafico aparece como una alternativa concreta si Medina no llega en plenitud.

Otro de los jugadores que terminó muy exigido fue Enzo Fernández. El mediocampista sufrió calambres durante el encuentro, aunque logró completar los 120 minutos. Después del partido, el volante de Chelsea minimizó la situación y aseguró que siempre intenta dar "un plus" cuando viste la camiseta de la Selección.

Por su parte, Nicolás González encendió las alarmas tras sufrir una torcedura en el tobillo izquierdo. Aunque terminó rengueando, este viernes realizó tareas regenerativas junto al resto del plantel y no necesitó estudios médicos, una señal alentadora para el cuerpo técnico.

La Selección Argentina se entrenará en el gimnasio tras la victoria ante Cabo Verde. (Foto: @Argentina)

Scaloni analiza cambios para enfrentar a Egipto

Además de las cuestiones físicas, el entrenador mantiene abiertas varias incógnitas en la formación titular. En el lateral izquierdo, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico disputan un lugar.

En la mitad de la cancha, la duda pasa por Alexis Mac Allister o Thiago Almada, mientras que en ataque continúa la competencia entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi.

Durante los próximos entrenamientos, Scaloni evaluará las cargas físicas antes de confirmar el equipo que buscará el pase a los cuartos de final.