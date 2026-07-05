Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre con un letal mensaje: "¿Andabas medio copete?"

La ofensiva continuó minutos después, cuando Icardi compartió una captura de una historia que había publicado Yanina. Allí podía leerse: "Cuando tengo fotos, tengo chats y pruebas, besis". Sobre esa imagen, el futbolista respondió con otra chicana. "¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copete y no te acordás?", escribió, redoblando la apuesta.

Como cierre de su descargo, el jugador publicó un video de una entrevista de la conductora. Antes de reproducir el fragmento agregó la frase "Tres doritos después" y, en las imágenes, se escucha a Yanina afirmar: "No tengo pruebas".

Cuál fue el posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre tras confirmar el amante de la China Suárez

Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un fuerte mensaje en redes sociales dirigido contra Yanina Latorre, después de que la conductora asegurara que la China Suárez habría tenido un romance con Franco Deambrosi, joven piloto de 26 años.

Sin nombrarla de manera directa, el delantero apeló a su estilo habitual: ironías, frases punzantes y un tono desafiante para restarle credibilidad a las versiones de la panelista. Así sumó un nuevo capítulo a la disputa mediática que ambos sostienen desde hace tiempo.

"Pobrecita la Aruzza tikitita... Prometiste fuegos artificiales y tus 'pruebas' fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean", lanzó en primera instancia, aludiendo a lo que Latorre había dicho sobre la supuesta infidelidad de la actriz con el piloto.

Lejos de quedarse ahí, Icardi fue por más y volvió a desafiarla públicamente, dejando claro que esperaba revelaciones mucho más sólidas: "¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostras poco. Pensé que estabas para más", disparó, reafirmando la tensión que atraviesa esta guerra de declaraciones.