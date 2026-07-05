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SIGUE LA POLÉMICA

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre con un letal mensaje: "¿Andabas medio copete?"

Mauro Icardi reapareció en Instagram con una serie de historias dirigidas a Yanina Latorre, la desafió por las pruebas prometidas y lanzó durísimas chicanas.

5 jul 2026, 20:10
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icardi y yanina latorre
icardi y yanina latorre

El cruce entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sigue escalando y, lejos de apagarse, sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Luego del intenso ida y vuelta que ambos protagonizaron en los últimos días, el futbolista reapareció en Instagram con una seguidilla de historias dirigidas a la conductora, en las que volvió a cuestionar sus declaraciones con ironías y duras chicanas.

Desde su cuenta, Icardi dejó en claro que continúa atento a todo lo que sucede alrededor de la polémica y comenzó con un mensaje cargado de sarcasmo, haciendo referencia a las pruebas que, según había anticipado la panelista, iban a salir a la luz.

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"Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?", escribió en la primera historia de Instagram.

Lejos de dar por terminado el tema, el delantero fue todavía más filoso en la siguiente historia, donde apuntó directamente contra Latorre con un comentario cargado de ironía. "¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", lanzó, sin filtro.

La ofensiva continuó minutos después, cuando Icardi compartió una captura de una historia que había publicado Yanina. Allí podía leerse: "Cuando tengo fotos, tengo chats y pruebas, besis". Sobre esa imagen, el futbolista respondió con otra chicana. "¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copete y no te acordás?", escribió, redoblando la apuesta.

Como cierre de su descargo, el jugador publicó un video de una entrevista de la conductora. Antes de reproducir el fragmento agregó la frase "Tres doritos después" y, en las imágenes, se escucha a Yanina afirmar: "No tengo pruebas".

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Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un fuerte mensaje en redes sociales dirigido contra Yanina Latorre, después de que la conductora asegurara que la China Suárez habría tenido un romance con Franco Deambrosi, joven piloto de 26 años.

Sin nombrarla de manera directa, el delantero apeló a su estilo habitual: ironías, frases punzantes y un tono desafiante para restarle credibilidad a las versiones de la panelista. Así sumó un nuevo capítulo a la disputa mediática que ambos sostienen desde hace tiempo.

"Pobrecita la Aruzza tikitita... Prometiste fuegos artificiales y tus 'pruebas' fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean", lanzó en primera instancia, aludiendo a lo que Latorre había dicho sobre la supuesta infidelidad de la actriz con el piloto.

Lejos de quedarse ahí, Icardi fue por más y volvió a desafiarla públicamente, dejando claro que esperaba revelaciones mucho más sólidas: "¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostras poco. Pensé que estabas para más", disparó, reafirmando la tensión que atraviesa esta guerra de declaraciones.

     

 

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