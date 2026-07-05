"Juntos de nuevo": el posteo más tierno de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi y sus hijos en medio del Mundial

Antonela también aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras al rosarino, que atraviesa una nueva cita mundialista con la ilusión de seguir avanzando. “Te amamos”, expresó, en un mensaje que rápidamente acumuló millones de "Me gusta" y muestras de cariño de fanáticos de todo el mundo.

Entre las postales hubo, además, pequeños detalles que no pasaron inadvertidos para los usuarios más observadores. Sobre la mesa podía verse un mini alfajor de chocolate de una reconocida marca argentina y una torta de frutillas con merengue, elementos que terminaron de darle un aire cálido y familiar a un encuentro tan esperado como especial.

Qué hizo Antonela Roccuzzo con Sofi Martínez tras el gesto de Messi

El cruce inesperado entre Sofi Martínez y Lionel Messi, al cierre del partido Argentina–Cabo Verde en el Mundial 2026, dejó una historia paralela que pocos conocían.

Tras la viralización del video en el que el capitán mostró, con humor y naturalidad, que su relación con la periodista es cordial, apareció un gesto inesperado: Antonela Roccuzzo decidió escribirle en privado para transmitirle apoyo y dejar en claro que no da crédito a los rumores que circulan desde hace años.

En diálogo con Catalina Dlugi para La Once Diez, Sofi reveló lo que ocurrió después del encuentro: "Hablé con Anto y me dijo: 'No me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado'. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", explicó.

Durante mucho tiempo se especuló con la incomodidad de Roccuzzo frente a esa situación, incluso se dijo que lo había planteado en el círculo íntimo de Messi. Sin embargo, esas versiones nunca se confirmaron y terminaron desvaneciéndose, especialmente tras las imágenes recientes que volvieron a mostrar la buena sintonía entre todos los protagonistas.