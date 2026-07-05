El inesperado gesto de Moria Casán y Georgina Barbarossa en el cumpleaños de Ángel de Brito tras su reconciliación

La propia Moria también quiso inmortalizar el momento y publicó una historia dedicada a Georgina, dejando en evidencia el afecto que volvió a unirlas tras tantos años de distanciamiento. “Placer de verte, abrazarnos nuevamente en cumpleaños de Einyel, celebrando. De eso se trata la vida. Te abrazo, reina”, expresó La One junto a la imagen del reencuentro.

La historia entre ambas estuvo marcada durante mucho tiempo por una profunda distancia. El conflicto se remonta a mediados de los años 2000, cuando Moria realizó desafortunadas declaraciones sobre Miguel "El Vasco" Lecuna, el fallecido esposo de Georgina.

Por qué Moria Casán no mira los partidos de Argentina en el Mundial

En la previa del choque entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de la Copa Mundial 2026, Moria Casán sorprendió con una confesión inesperada: evita mirar los partidos de la Scaloneta y reveló el motivo detrás de esa curiosa decisión.

“Mi cábala es no mirar el partido. Para sufrir, no. Voy a un lugar cercano a donde están mirando la tele y me guío por los gritos y los silencios. Aparezco cuando veo que hicieron un gol. No me banco ese sufrimiento”, explicó la conductora de La Mañana con Moria durante el pase con Arriba Argentinos en El Trece.

En ese momento, Pablo Gravellone recordó la pasión futbolera de su entorno más íntimo: “Además, Pato Galmarini es un apasionado del fútbol, debe vivirlo con todo”, comentó. La diva no dudó en responder: “Sí, son fanáticos totales. Muy ritualistas. No se pierden nada”, aseguró.

Consultada sobre el cruce de este viernes a las 19 horas, Moria dejó su mirada sobre el partido: “Esto es especial. El que no gana se va a la casa. No sé mucho de Cabo Verde, pero si llegó a esta instancia es porque el Mundial es extraño... Hay que respetar”, señaló.

Fiel a su estilo, volvió a remarcar lo que le genera la tensión del fútbol: “Ayer vi un ratito del final de Croacia y Portugal y casi me da un infarto. Mete un gol Croacia y se lo anulan. Es mucho sufrimiento... el fútbol es para disfrutar”, confesó.

Y cerró con entusiasmo y humor: “Pero, ¡vamos Argentina! Yo estoy ahí. La cábala es estar cerca, escuchando, pero no verlo para no sufrir. ¡Una loca! Estoy segura de que vamos a estar brutales”, expresó Moria Casán, lista para acompañar a la Selección en Miami con su particular ritual.