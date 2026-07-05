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El llamativo ritual de Evangelina Anderson que compartió desde una playa de Marbella

Evangelina Anderson mostró el llamativo ritual que realizó en una playa de Marbella junto a Majo Martino y compartió un emotivo mensaje.

5 jul 2026, 18:02
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evangelina anderson
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Evangelina Anderson eligió Marbella como escenario para un verano distinto, lejos de la vorágine mediática y más cerca de la calma. Allí, entre la brisa del Mediterráneo y la compañía de sus hijas Lola y Emma, la modelo encontró un espacio para reconectar con lo simple.

La experiencia tuvo un giro inesperado cuando sumó a su amiga, la panelista de Sálvese quien pueda Majo Martino, a una mañana de meditación en la playa. No fue una práctica convencional: tecnología, espiritualidad y risas se mezclaron en una propuesta que Evangelina compartió con entusiasmo en sus redes.

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A primera hora, cuando el sol apenas asomaba, Anderson se recostó sobre una manta con luz roja, auriculares y antifaz, lista para aislarse del mundo. Con manta y cuaderno en mano, se entregó a la práctica y escribió: “Amazing meditation experience”.

El resultado llegó rápido. En un video mostró una página de su cuaderno con un mensaje que resume su gratitud: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Minutos después, una foto suya relajada frente al mar completó la postal de un día dedicado al bienestar y la introspección.

Cuál fue el angustiante momento que vivió Evangelina Anderson junto a su hijo Bastian

Evangelina Anderson contó el difícil momento que vivió junto a su hijo, Bastian Demichelis, durante un encuentro de la sexta división de River Plate que se disputaba en La Quemita, el predio de Huracán.

La modelo había llegado con la intención de pasar un día de fútbol en compañía de su papá, pero terminó relatando en redes sociales la tensión que se generó tras una serie de incidentes previos a los partidos. Minutos después del caos, los árbitros decidieron suspender toda la jornada por motivos de seguridad.

“Bueno, partido suspendido”, expresó en un video que subió a sus historias de Instagram, reflejando el desconcierto que se vivía en ese instante.

Su padre, Carlos Paterno, reaccionó con una mezcla de resignación y humor, levantando el pulgar frente a cámara mientras decía: “Qué vamos a hacer”. Para Anderson la frustración fue mayor, ya que toda la familia se había movilizado especialmente para acompañar a Basti.

“Qué vamos a hacer. Vinieron los amigos de Basti, vino mi mamá, mi hermana, dónde están, a ver si los vemos... allá van. Qué bajón, che”, comentó Evangelina mientras mostraba a sus familiares y conocidos retirándose del predio. En ese mismo video resumió lo ocurrido con una frase contundente: “Se picó en otra categoría y suspendieron el partido de Basti”.

     

 

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