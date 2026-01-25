En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Deportivo Riestra
FÚTBOL

Con varias sorpresas, Boca definió su once para el debut ante Riestra: ¿quién será el 9?

Claudio Úbeda confirmó la formación de Boca para el debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra con varias sorpresas.

Boca pondrá primera en el Torneo Apertura este domingo desde las 18.30, cuando reciba a Deportivo Riestra en la Bombonera con la necesidad de arrancar el año con una victoria que lleve tranquilidad e ilusión. Tras una pretemporada atravesada por lesiones y con el mercado de pases todavía abierto, Claudio Úbeda definió el equipo para el estreno y apostará por un esquema 4-3-3, aunque con dos decisiones que llaman la atención.

La principal novedad estará en la delantera. Ante la falta de un centrodelantero natural disponible, Lucas Janson será el encargado de ocupar el rol de “9”. El ex Vélez, que suele desempeñarse como extremo o segunda punta, deberá adaptarse a una función que no es la habitual, pero que hoy aparece como la única alternativa posible para el entrenador.

Por qué Janson será el centrodelantero de Boca

La decisión está directamente relacionada con el complejo panorama físico que atraviesa Boca en el ataque. Miguel Merentiel quedó descartado por lesión, mientras que Edinson Cavani arrastra una lumbalgia desde el inicio de la pretemporada y Milton Giménez continúa afectado por una pubalgia. Ninguno de ellos estará disponible para el debut, lo que obligó a Úbeda a improvisar soluciones.

En ese contexto, Janson se perfila como una opción de emergencia para ocupar el centro del ataque, acompañado por Exequiel Zeballos y Alan Velasco por las bandas. Será una prueba exigente para el delantero, en un equipo que buscará ser protagonista desde la posesión y el control del juego.

La segunda sorpresa aparece en el mediocampo. Tomás Belmonte se metió en el once inicial para completar el tridente junto a Leandro Paredes y Ander Herrera. El volante se ganó su lugar tras una buena pretemporada y terminó imponiéndose por sus características físicas y su dinámica, en un sector donde Boca necesita equilibrio y movilidad.

Con Paredes y Herrera, el equipo asegura salida limpia y circulación, mientras que Belmonte aporta despliegue, presión y llegada al área rival. Su presencia le da al mediocampo una dosis de energía que explica por qué le ganó el puesto a Milton Delgado.

La probable formación de Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura

De esta manera, el probable once de Boca para enfrentar a Deportivo Riestra será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

El encuentro se jugará desde las 18.30, con transmisión de TNT Sports, arbitraje de Sebastián Zunino y el marco siempre especial de la Bombonera. Con ausencias importantes y decisiones obligadas, Boca inicia el Apertura con un equipo que mezcla jerarquía, apuestas y la urgencia de empezar sumando.

