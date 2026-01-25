Con varias sorpresas, Boca definió su once para el debut ante Riestra: ¿quién será el 9?

La segunda sorpresa aparece en el mediocampo. Tomás Belmonte se metió en el once inicial para completar el tridente junto a Leandro Paredes y Ander Herrera. El volante se ganó su lugar tras una buena pretemporada y terminó imponiéndose por sus características físicas y su dinámica, en un sector donde Boca necesita equilibrio y movilidad.

Con Paredes y Herrera, el equipo asegura salida limpia y circulación, mientras que Belmonte aporta despliegue, presión y llegada al área rival. Su presencia le da al mediocampo una dosis de energía que explica por qué le ganó el puesto a Milton Delgado.

La probable formación de Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura

De esta manera, el probable once de Boca para enfrentar a Deportivo Riestra será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

El encuentro se jugará desde las 18.30, con transmisión de TNT Sports, arbitraje de Sebastián Zunino y el marco siempre especial de la Bombonera. Con ausencias importantes y decisiones obligadas, Boca inicia el Apertura con un equipo que mezcla jerarquía, apuestas y la urgencia de empezar sumando.