Deportes
Boca
TORNEO APERTURA

¡Hubo acuerdo! Boca cerró a su primer refuerzo para el 2026

A horas de su debut en el Torneo Apertura, Boca cerró a su primer refuerzo para la temporada 2026. ¿Quién es?

¡Hubo acuerdo! Boca cerró a su primer refuerzo para el 2026

A contrarreloj y a solo un día del debut en el Torneo Apertura 2026 frente a Deportivo Riestra, Boca logró cerrar a su primer refuerzo del mercado de pases. Ángel Romero, delantero paraguayo de 33 años, acordó su llegada al club y se convertirá en la primera incorporación del ciclo, en un contexto marcado por la urgencia y la necesidad de sumar variantes ofensivas.

image

La dirigencia del Xeneize y el futbolista venían dialogando desde hacía varios días y este sábado terminaron de sellar el acuerdo. Romero firmará un contrato por una temporada, con la posibilidad de extenderlo por un año más. Solo resta la firma para oficializar su incorporación, y en el club ya trabajan para organizar su viaje a Buenos Aires y que se sume lo antes posible al plantel conducido por Claudio Úbeda.

Cómo se destrabó la llegada de Ángel Romero

La negociación avanzó sin grandes obstáculos debido a una situación clave: Romero tenía el pase en su poder tras quedar libre de Corinthians. Esto permitió que la operación dependiera exclusivamente de un acuerdo contractual entre el jugador y Boca, sin necesidad de negociar con otro club.

En las últimas horas, el propio Romero había reconocido públicamente las charlas. “Estamos en eso”, había declarado el viernes, mientras que Juan Román Riquelme confirmó que había hablado con el delantero y que esperaba contar con su presencia en Buenos Aires en los próximos días. Finalmente, el entendimiento llegó y Boca pudo cerrar a su primer refuerzo.

Por qué Boca vuelve a apostar por Romero

No es la primera vez que Boca intenta sumar al atacante paraguayo. Hace algunos años, el club ya había mostrado interés y el propio Riquelme lo había definido como “un grandísimo jugador”, aunque en aquel momento las negociaciones no prosperaron. Ahora, con el mercado avanzando y varias opciones caídas, el Xeneize decidió acelerar y concretar una llegada que llevaba tiempo en carpeta.

La contratación de Romero también se explica por el escenario previo. Tras varias semanas de negociaciones, Boca no logró cerrar a Marino Hinestroza, lo que obligó a la dirigencia a reformular su plan. En ese contexto, el nombre del paraguayo apareció con fuerza y terminó convirtiéndose en la primera incorporación de la temporada.

Cómo sigue la búsqueda de delanteros

A pesar de la llegada de Romero, Boca no da por cerrada la búsqueda en ataque. La otra alternativa que sigue en pie es la de Kevin Serna, aunque Fluminense ya avisó que no tiene intenciones de desprenderse del extremo colombiano. El Xeneize había realizado una oferta inicial de cinco millones de dólares, que no alcanzó para avanzar.

Otro nombre que estuvo en el radar fue Alexis Cuello, pero Boca decidió dar por finalizada esa negociación luego de que San Lorenzo rechazara la última oferta por el 60% del pase. Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, también fue analizado, aunque finalmente se resolvió no avanzar.

Con el tiempo en contra y el cierre del mercado cada vez más cerca, Boca deberá definir si acelera por un nuevo nombre o espera la chance de sumar un refuerzo adicional en caso de vender o ceder un futbolista al exterior.

¿Cómo queda el cupo de extranjeros en Boca?

Con la llegada de Ángel Romero, Boca quedará al límite de los seis extranjeros permitidos en el plantel, de los cuales solo cinco pueden firmar planilla. Actualmente, el club cuenta con Ander Herrera, Carlos Palacios, Williams Alarcón, Edinson Cavani y Marcelo Saracchi, este último a préstamo en el Celtic.

La principal alternativa para liberar un cupo es que Williams Alarcón obtenga la nacionalidad argentina, trámite que ya inició. Si los tiempos no alcanzan y surge la necesidad de sumar otro extranjero, la opción más drástica que se analiza es la rescisión del contrato de Saracchi, quien no será tenido en cuenta cuando regrese a mitad de año.

Con Romero ya cerrado, Boca empieza a mover el mercado y suma una pieza clave para un arranque de torneo que llega cargado de presión y expectativas.

