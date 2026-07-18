El Mundial 2026 y la Selección rompen récords en las redes sociales: conocé las cifras más impactantes

La historia revelación: Vozinha

Cada cuatro años, el torneo tiene un héroe inesperado. En Instagram, ese fue Vozinha, el arquero de Cabo Verde, quien pasó de 37.000 a 28,8 millones de seguidores, un aumento de casi 77.000%. Sus actuaciones conquistaron a audiencias mucho más allá de su pequeña nación insular y lo convirtieron, prácticamente de la noche a la mañana, en uno de los atletas más seguidos de la plataforma.

El ascenso de Vozinha también impulsó a Cabo Verde al primer lugar entre los países con más nuevos seguidores, al sumar 32,1 millones en todo el plantel, lo que representa un crecimiento de más del 2.000% a nivel de selección.

Erling Haaland lideró entre las figuras consolidadas al sumar 23 millones de nuevos seguidores, casi duplicando la comunidad que tenía antes del torneo gracias al protagonismo de Noruega. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo —quien ya era la persona más seguida en Instagram— añadió otros 10 millones de seguidores para alcanzar un récord de 676 millones.

Los 5 jugadores más populares, según la función Tu Algoritmo de Instagram

En Estados Unidos, grandes figuras lideraron la popularidad según la función Tu Algoritmo de Instagram, que permite personalizar los intereses que aparecen en el Feed, Reels y Explorar. Los cinco jugadores que más aparecieron en los algoritmos de los usuarios estadounidenses durante el torneo fueron*:

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Jude Bellingham

*Los datos se basan en los intereses que los usuarios de Estados Unidos añadieron a sus algoritmos mediante la función Tu Algoritmo de Instagram, entre el 11 de junio y el 13 de julio de 2026.

México destacó con un crecimiento del 78%, impulsado por las revelaciones Gilberto Mora (+5,6 millones) y Julián Quiñones (+2,6 millones). Por su parte, Japón registró un crecimiento del 42%, impulsado por talentos emergentes como Keito Nakamura (+1,3 millones).

Estrellas en ascenso para seguir de cerca

Varios jóvenes futbolistas aprovecharon el escenario global para ampliar significativamente sus comunidades en Instagram:

Endrick : 18,7 millones → 23,8 millones (+5,2 millones; +27%)

: 18,7 millones → 23,8 millones (+5,2 millones; +27%) Jude Bellingham : 41,3 millones → 45,5 millones (+4,2 millones; +10%)

: 41,3 millones → 45,5 millones (+4,2 millones; +10%) Michael Olise : +4,0 millones de seguidores

: +4,0 millones de seguidores Lamine Yamal : +3,0 millones de seguidores

: +3,0 millones de seguidores Vinicius Jr. : 59,9 millones → 62,7 millones (+2,8 millones; +4%)

América Latina

México: 20,8 millones de nuevos seguidores (+78%), el mayor crecimiento porcentual entre las principales selecciones.

20,8 millones de nuevos seguidores (+78%), el mayor crecimiento porcentual entre las principales selecciones. Brasil: 26,0 millones de nuevos seguidores, liderados por Neymar (+6,5 millones), Endrick (+5,2 millones) y Vinicius Jr. (+2,8 millones).

26,0 millones de nuevos seguidores, liderados por Neymar (+6,5 millones), Endrick (+5,2 millones) y Vinicius Jr. (+2,8 millones). Argentina: 18,4 millones de nuevos seguidores, con Lionel Messi (+5,6 millones) como el jugador que más impulsó ese crecimiento.

18,4 millones de nuevos seguidores, con Lionel Messi (+5,6 millones) como el jugador que más impulsó ese crecimiento. Estados Unidos: 1,7 millones de nuevos seguidores (+10%), con un sólido crecimiento impulsado por Folarin Balogun (+609.000).

1,7 millones de nuevos seguidores (+10%), con un sólido crecimiento impulsado por Folarin Balogun (+609.000). Canadá: 277.000 nuevos seguidores (+3%), reflejando un crecimiento constante para uno de los países anfitriones.

Threads

En Threads, las publicaciones etiquetadas con el torneo generaron 1.500 millones de impresiones. El contenido de la comunidad futbolera alcanzó, en promedio, a 15 millones de personas al día, con un pico de 25 millones el 6 de julio.

Facebook: 80 millones de publicaciones y contando

La conversación en Facebook alcanzó niveles extraordinarios. Desde el inicio del torneo, las personas publicaron 80 millones de publicaciones relacionadas con la Copa del Mundo.

Un momento histórico para Meta

El campeonato de fútbol más grande del mundo demuestra que los mayores eventos en vivo unen a las personas mucho más allá de los 90 minutos de cada partido. Los aficionados compartieron 80 millones de publicaciones sobre el torneo en Facebook; los jugadores de las selecciones finalistas sumaron 213,6 millones de nuevos seguidores en Instagram en tan solo un mes; y la comunidad futbolera en Threads generó contenido que alcanzó, en promedio, a 15 millones de personas al día.