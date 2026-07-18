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El Mundial 2026 y la Selección rompen récords en las redes sociales: conocé las cifras más impactantes

Desde un volumen récord de mensajes en WhatsApp hasta un alcance histórico en Instagram, el Mundial 2026 encendió la conversación como nunca antes.

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El Mundial 2026 y la Selección rompen récords en las redes sociales: conocé las cifras más impactantes. (Foto: Archivo)

El Mundial 2026 y la Selección rompen récords en las redes sociales: conocé las cifras más impactantes. (Foto: Archivo)

El Mundial 2026 no solo fue el evento deportivo más importante del planeta: también se convirtió en uno de los momentos más relevantes en la historia de Meta. Desde un volumen récord de mensajes en WhatsApp hasta un alcance histórico en Instagram, el campeonato encendió la conversación en todas nuestras tecnologías como nunca antes.

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El llanto de Bellingham tras la derrota de Inglaterra ante la Selección argentina. (Foto: Reuters).

Así es como la conversación, la interacción y la conexión en torno al fútbol cobraron vida en Meta a lo largo del torneo.

WhatsApp: un nuevo récord histórico

Durante el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo, estableciendo un nuevo récord histórico para la plataforma. Con ello, superó el récord anterior, alcanzado durante la final de 2022.

Instagram: +213,6 millones de nuevos seguidores para los jugadores

Más allá del alcance, el torneo impulsó un crecimiento masivo de las audiencias de los jugadores participantes. Durante el primer mes del campeonato (del 11 de junio al 11 de julio), los integrantes de las selecciones finalistas sumaron en conjunto 213,6 millones de nuevos seguidores activos, un crecimiento del 6,6%, llevando su audiencia combinada de 3.260 millones a 3.470 millones de seguidores.

La historia revelación: Vozinha

Cada cuatro años, el torneo tiene un héroe inesperado. En Instagram, ese fue Vozinha, el arquero de Cabo Verde, quien pasó de 37.000 a 28,8 millones de seguidores, un aumento de casi 77.000%. Sus actuaciones conquistaron a audiencias mucho más allá de su pequeña nación insular y lo convirtieron, prácticamente de la noche a la mañana, en uno de los atletas más seguidos de la plataforma.

El ascenso de Vozinha también impulsó a Cabo Verde al primer lugar entre los países con más nuevos seguidores, al sumar 32,1 millones en todo el plantel, lo que representa un crecimiento de más del 2.000% a nivel de selección.

Erling Haaland lideró entre las figuras consolidadas al sumar 23 millones de nuevos seguidores, casi duplicando la comunidad que tenía antes del torneo gracias al protagonismo de Noruega. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo —quien ya era la persona más seguida en Instagram— añadió otros 10 millones de seguidores para alcanzar un récord de 676 millones.

Los 5 jugadores más populares, según la función Tu Algoritmo de Instagram

En Estados Unidos, grandes figuras lideraron la popularidad según la función Tu Algoritmo de Instagram, que permite personalizar los intereses que aparecen en el Feed, Reels y Explorar. Los cinco jugadores que más aparecieron en los algoritmos de los usuarios estadounidenses durante el torneo fueron*:

  • Lionel Messi
  • Cristiano Ronaldo
  • Erling Haaland
  • Kylian Mbappé
  • Jude Bellingham

*Los datos se basan en los intereses que los usuarios de Estados Unidos añadieron a sus algoritmos mediante la función Tu Algoritmo de Instagram, entre el 11 de junio y el 13 de julio de 2026.

México destacó con un crecimiento del 78%, impulsado por las revelaciones Gilberto Mora (+5,6 millones) y Julián Quiñones (+2,6 millones). Por su parte, Japón registró un crecimiento del 42%, impulsado por talentos emergentes como Keito Nakamura (+1,3 millones).

Estrellas en ascenso para seguir de cerca

Varios jóvenes futbolistas aprovecharon el escenario global para ampliar significativamente sus comunidades en Instagram:

  • Endrick : 18,7 millones → 23,8 millones (+5,2 millones; +27%)
  • Jude Bellingham : 41,3 millones → 45,5 millones (+4,2 millones; +10%)
  • Michael Olise : +4,0 millones de seguidores
  • Lamine Yamal : +3,0 millones de seguidores
  • Vinicius Jr. : 59,9 millones → 62,7 millones (+2,8 millones; +4%)

América Latina

  • México: 20,8 millones de nuevos seguidores (+78%), el mayor crecimiento porcentual entre las principales selecciones.
  • Brasil: 26,0 millones de nuevos seguidores, liderados por Neymar (+6,5 millones), Endrick (+5,2 millones) y Vinicius Jr. (+2,8 millones).
  • Argentina: 18,4 millones de nuevos seguidores, con Lionel Messi (+5,6 millones) como el jugador que más impulsó ese crecimiento.
  • Estados Unidos: 1,7 millones de nuevos seguidores (+10%), con un sólido crecimiento impulsado por Folarin Balogun (+609.000).
  • Canadá: 277.000 nuevos seguidores (+3%), reflejando un crecimiento constante para uno de los países anfitriones.

Threads

En Threads, las publicaciones etiquetadas con el torneo generaron 1.500 millones de impresiones. El contenido de la comunidad futbolera alcanzó, en promedio, a 15 millones de personas al día, con un pico de 25 millones el 6 de julio.

Facebook: 80 millones de publicaciones y contando

La conversación en Facebook alcanzó niveles extraordinarios. Desde el inicio del torneo, las personas publicaron 80 millones de publicaciones relacionadas con la Copa del Mundo.

Un momento histórico para Meta

El campeonato de fútbol más grande del mundo demuestra que los mayores eventos en vivo unen a las personas mucho más allá de los 90 minutos de cada partido. Los aficionados compartieron 80 millones de publicaciones sobre el torneo en Facebook; los jugadores de las selecciones finalistas sumaron 213,6 millones de nuevos seguidores en Instagram en tan solo un mes; y la comunidad futbolera en Threads generó contenido que alcanzó, en promedio, a 15 millones de personas al día.

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