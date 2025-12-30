¿Fue sincera Zaira Nara? La charla con Pampita en medio de los rumores con el polista francés
Zaira Nara y su amiga Pampita estuvieron cara a cara y hablaron en profundidad sobre la vida afectiva de la hermana de Wanda Nara, en medio de los rumores de romance con Robert Strom, el multimillonario polista francés.
30 dic 2025, 21:24
La dudosa confesión de Zaira Nara a Pampita tras los rumores de romance con el polista francés: "Todavía..."
Los medios se revolucionaron en las últimas horas con las imágenes que comenzaron a circular de Zaira Nara junto al polista Robert Strom, un multimillonario polista francés que rápidamente generó comentarios en el ambiente.
Tal como se había mencionado oportunamente hace un mes, el nexo que habría acercado a ambos sería Martín Pepa, amigo de Facundo Pieres —o ahora ex amigo, según versiones—, junto a Pampita, quienes habrían oficiado de verdaderos “celestinos”.
En medio de los rumores que no dejan de crecer, la modelo abordó el tema por arriba en una charla distendida con Ardohain para DGO, una de las personas de mayor confianza de su círculo íntimo, y negó que exista algo concreto. Sin embargo, la versión oficial contrasta con las especulaciones que circulan y que, para muchos, resultan difíciles de creer.
“Le quiero preguntar si ese corazón ya está listo para una relación seria o si todavía necesita esto de vivir la soltería, conocer gente, viajar por el mundo, con el corazón libre”, le consultó Pampita a su amiga. “Todavía no estoy lista para una relación seria”, respondió Zaira, una respuesta que fue considerada por muchos como poco convincente. “La re pinchó”, expresó Carolina.
Luego, Nara interrogó: “¿Tenés a alguien en mente? ¿Te gustaría presentarme a alguien? ¿Me ves con alguien que conozcas?”.
“Todavía no encontré el candidato que te merezca. Tengo la puerta abierta: si aparece, te lo presento. Pero te tiene que merecer. Buena mamá, laburante”, explico la pareja de Pepa.
Las fotos de Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este
Punta del Este volvió a ser el escenario donde los rumores sentimentales se encienden rápido, y esta vez el foco quedó puesto en Zaira Nara. En pleno inicio del verano, comenzaron a circular fotos que la muestran en actitud cercana con un hombre que despertó curiosidad inmediata y reavivó versiones que ya venían circulando en voz baja.
Las imágenes, difundidas por ¡Hola! Argentina, confirmaron el nombre de Robert Strom como el posible nuevo interés romántico de la modelo, una información que ya había adelantado Gustavo Méndez hace un mes en su cuenta de X. Se trata de un heredero francés, de perfil bajo y escasa exposición mediática, que en pocas horas pasó a estar bajo la lupa del mundo del espectáculo.
Lo cierto es que en las imágenes se los ve muy cómplices, sonrientes y relajados, compartiendo momentos de disfrute que no pasan desapercibidos. Más allá de los intentos por bajarle el tono o negar un vínculo sentimental, las postales hablan por sí solas y refuerzan la idea de que la relación estaría en una etapa inicial, pero en claro crecimiento.