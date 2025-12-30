¿Fue sincera Zaira Nara? La charla con Pampita en medio de los rumores con el polista francés

Luego, Nara interrogó: “¿Tenés a alguien en mente? ¿Te gustaría presentarme a alguien? ¿Me ves con alguien que conozcas?”.

“Todavía no encontré el candidato que te merezca. Tengo la puerta abierta: si aparece, te lo presento. Pero te tiene que merecer. Buena mamá, laburante”, explico la pareja de Pepa.

Las fotos de Zaira Nara y Robert Strom en Punta del Este

Punta del Este volvió a ser el escenario donde los rumores sentimentales se encienden rápido, y esta vez el foco quedó puesto en Zaira Nara. En pleno inicio del verano, comenzaron a circular fotos que la muestran en actitud cercana con un hombre que despertó curiosidad inmediata y reavivó versiones que ya venían circulando en voz baja.

Las imágenes, difundidas por ¡Hola! Argentina, confirmaron el nombre de Robert Strom como el posible nuevo interés romántico de la modelo, una información que ya había adelantado Gustavo Méndez hace un mes en su cuenta de X. Se trata de un heredero francés, de perfil bajo y escasa exposición mediática, que en pocas horas pasó a estar bajo la lupa del mundo del espectáculo.

Lo cierto es que en las imágenes se los ve muy cómplices, sonrientes y relajados, compartiendo momentos de disfrute que no pasan desapercibidos. Más allá de los intentos por bajarle el tono o negar un vínculo sentimental, las postales hablan por sí solas y refuerzan la idea de que la relación estaría en una etapa inicial, pero en claro crecimiento.

Zaira Nara con Strom