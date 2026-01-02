Le rompió el corazón: Zaira Nara reveló cómo reaccionó Bauletti al romance con el polista francés

Embed

Las fotos de Zaira Nara con Robert Strom

Finalmente, las imágenes llegaron a manos de PrimiciasYa y terminaron de confirmar lo que hasta entonces eran solo rumores: Zaira Nara fue fotografiada a los besos con Robert Strom. Las postales, tomadas en plena estadía en Punta del Este, muestran a la modelo relajada y muy cómplice con el polista francés.

Luego de su separación de Facundo Pieres, a mediados de 2025, y tras atravesar un período alejada de los vínculos sentimentales, la modelo volvió a apostar al amor. Fue en las horas previas a la llegada del Año Nuevo que la modelo dejó atrás cualquier intento de bajo perfil.

Lejos de ocultarse, ambos fueron vistos a los besos y con gestos de evidente complicidad en un exclusivo balneario de la ciudad uruguaya, donde pasan unos días de descanso.

RS Fotos