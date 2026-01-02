Le rompió el corazón: Zaira Nara reveló cómo reaccionó Bauletti al romance con el polista francés
Bauletti había sido vinculado a Zaira Nara en las últimas semanas y muchos seguidores creyeron que podía surgir algo entre ellos. Sin embargo, tras conocerse el romance de la modelo con el polista francés, fue la propia Zaira quien contó cuál fue la reacción del streamer.
2 ene 2026, 18:23
Zaira Nara y el polista francés Robert Strom pasaron, en cuestión de días, de simples rumores a casi confirmar una relación tras ser vistos juntos y, más tarde, a los besos, mientras ambos disfrutan de su estadía en Punta del Este. PrimiciasYa capturó esos momentos.
Lo cierto es que, durante las últimas semanas, la modelo se había mostrado muy cercana al streamer Bauletti, una de las nuevas revelaciones del mundo digital. En un primer momento, muchos pensaron que se trataba de una broma o incluso de una estrategia para potenciar la visibilidad de ambos, pero con el correr de los días la complicidad fue en aumento y la comunidad del joven comenzó a ilusionarse con la posibilidad de que surgiera algo más, pese a la marcada diferencia de edad entre ellos.
Así, mientras Nara disfrutaba del verano esteño, “se le juntó el ganado” en la ciudad uruguaya y terminó blanqueando cómo reaccionó Bauletti al enterarse del incipiente romance con el polista multimillonario. Aparentemente, la respuesta que eligió fue la del silencio.
“Baulo no me responde hace tres días”, le dijo a un integrante del público. La persona en cuestión indagó, tirando un palito sobre el romance con Strom y la idea de que Bauletti no haya avanzado con Zaira: "¿Durmió?". “No sé si está durmiendo o con algún problema. Mis amigos lo vieron ayer en el boliche”, respondió la modelo.
Las fotos de Zaira Nara con Robert Strom
Finalmente, las imágenes llegaron a manos de PrimiciasYa y terminaron de confirmar lo que hasta entonces eran solo rumores: Zaira Nara fue fotografiada a los besos con Robert Strom. Las postales, tomadas en plena estadía en Punta del Este, muestran a la modelo relajada y muy cómplice con el polista francés.
Luego de su separación de Facundo Pieres, a mediados de 2025, y tras atravesar un período alejada de los vínculos sentimentales, la modelo volvió a apostar al amor. Fue en las horas previas a la llegada del Año Nuevo que la modelo dejó atrás cualquier intento de bajo perfil.
Lejos de ocultarse, ambos fueron vistos a los besos y con gestos de evidente complicidad en un exclusivo balneario de la ciudad uruguaya, donde pasan unos días de descanso.