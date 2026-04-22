Conmoción: el entrenador de Newell's sufrió un accidente cuando iba al entrenamiento

Cuál es el estado de salud de los involucrados en el choque de Kudelka

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió lesiones leves y fue derivada al Sanatorio Ipam en una ambulancia del SIES. Por su parte, el hombre que la acompañaba recibió un golpe leve en una de sus muñecas. El entrenador resultó ileso, aunque fue trasladado a la comisaría 2ª para realizar los trámites y peritajes de protocolo correspondientes a este tipo de siniestros viales.

Cómo afecta este hecho al presente deportivo de Newell's

El accidente se produce en un momento de respiro para el conjunto rosarino, que atraviesa una clara levantada con un invicto de tres partidos. El equipo viene de una importante victoria por 3-2 ante Unión en Santa Fe, donde los goles de Jerónimo Russo y Juan Ignacio Ramírez —sumado a un tanto en contra— le permitieron alcanzar los 13 puntos en la Zona A.

Bajo la conducción de Kudelka, la Lepra parece haber encontrado una regularidad necesaria tras un inicio de Torneo Apertura muy esquivo. La solidez defensiva, respaldada por una destacada actuación del arquero Josué Reinatti en los últimos compromisos, ha sido clave para hilvanar triunfos ante Central Córdoba y el reciente éxito en el estadio de Unión.

Cuándo vuelve a jugar el equipo de Frank Kudelka

A pesar del susto matutino, el foco del entrenador sigue puesto en el cierre del certamen. El cronograma de Newell's marca que el próximo domingo a las 17:30 recibirá a Instituto en el Coloso Marcelo Bielsa. Además, el conjunto del Parque Independencia todavía tiene pendiente la disputa de la fecha 9 ante Vélez Sarsfield en Liniers, partidos vitales para intentar escalar posiciones y salir de la zona baja de la tabla.