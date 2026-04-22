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¿Se queda o se va? El tajante mensaje de Claudio Úbeda sobre su futuro como DT de Boca

Luego de vencer a River y estirar su invicto a 13 partidos, el entrenador de Boca habló sobre su vínculo con el club, que vence el próximo 30 de junio. Además, dio detalles de la vuelta de Cavani y el legado de Miguel Ángel Russo.

¿Se queda o se va? El tajante mensaje de Claudio Úbeda sobre su futuro como DT de Boca

El presente de Boca Juniors es inmejorable bajo la conducción de Claudio Úbeda. Tras la victoria en el Superclásico y un arranque sólido en la Copa Libertadores, el equipo acumula un invicto de 13 partidos, lo que ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el futuro del director técnico, cuyo contrato finaliza en apenas 40 días.

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En una entrevista con Radio La Red, Úbeda analizó su proceso al frente del plantel tras haber asumido en octubre de 2025, luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Pese al gran momento futbolístico, el DT fue cauto sobre su permanencia: “Sabíamos que había que ganarse la confianza con resultados”, admitió, valorando el respaldo que recibió de Juan Román Riquelme en diciembre.

Cuándo vence el contrato de Claudio Úbeda en Boca

El vínculo contractual de Claudio Úbeda con el club de la Ribera expira el próximo 30 de junio. Al ser consultado sobre una posible renovación antes de esa fecha, el entrenador fue contundente y marcó sus prioridades: “Hoy no es una prioridad. Tenemos 40 días muy importantes por delante. Después dependerá de muchos factores”. Por ahora, el cuerpo técnico prefiere enfocarse en los próximos compromisos ante Defensa y Justicia y el trascendental duelo contra Cruzeiro.

Cómo sigue la recuperación de Edinson Cavani

Una de las noticias más esperadas por el hincha es el regreso del delantero uruguayo. Úbeda trajo tranquilidad al confirmar que Cavani “empezó a trabajar en campo y se está reintegrando de a poco”. Su vuelta será clave para un plantel donde, según el DT, “no hay suplentes” y la exigencia es máxima, destacando la humildad de figuras como Leandro Paredes, de quien afirmó que, pese a ser campeón del mundo, “en el día a día es uno más”.

El recuerdo de Miguel Ángel Russo en el predio de Ezeiza

Más allá de lo táctico, el entrenador se tomó un momento para recordar a su predecesor, cuya figura sigue sobrevolando el día a día del club. “Cada día en el predio se nos viene su imagen. Está presente en todo lo que hacemos”, confesó Úbeda, dejando claro que el legado de Russo es una fuente de inspiración para este ciclo que hoy tiene a Boca como protagonista en todos los frentes.

Con el equipo líder y un funcionamiento aceitado, la dirigencia y el cuerpo técnico parecen coincidir en algo: el foco está puesto en ganar y competir, dejando las definiciones contractuales para cuando finalice este semestre de alta intensidad.

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