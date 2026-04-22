¿Se queda o se va? El tajante mensaje de Claudio Úbeda sobre su futuro como DT de Boca

Cómo sigue la recuperación de Edinson Cavani

Una de las noticias más esperadas por el hincha es el regreso del delantero uruguayo. Úbeda trajo tranquilidad al confirmar que Cavani “empezó a trabajar en campo y se está reintegrando de a poco”. Su vuelta será clave para un plantel donde, según el DT, “no hay suplentes” y la exigencia es máxima, destacando la humildad de figuras como Leandro Paredes, de quien afirmó que, pese a ser campeón del mundo, “en el día a día es uno más”.

El recuerdo de Miguel Ángel Russo en el predio de Ezeiza

Más allá de lo táctico, el entrenador se tomó un momento para recordar a su predecesor, cuya figura sigue sobrevolando el día a día del club. “Cada día en el predio se nos viene su imagen. Está presente en todo lo que hacemos”, confesó Úbeda, dejando claro que el legado de Russo es una fuente de inspiración para este ciclo que hoy tiene a Boca como protagonista en todos los frentes.

Con el equipo líder y un funcionamiento aceitado, la dirigencia y el cuerpo técnico parecen coincidir en algo: el foco está puesto en ganar y competir, dejando las definiciones contractuales para cuando finalice este semestre de alta intensidad.