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Alarma en Barcelona: Lamine Yamal salió lesionado y preocupa su presencia en el Mundial 2026

El jugador marcó el único tanto ante Celta de Vigo y, rápidamente, se tiró al césped. Desde Europa adelantan que tendría una recuperación mínima de “cinco semanas” y faltan 54 días para la Copa del Mundo.

Lamine Yamal salió lesionado y preocupa su presencia en el Mundial 2026. 

Lamine Yamal salió lesionado y preocupa su presencia en el Mundial 2026. 

El FC Barcelona consiguió un triunfo clave por 1-0 ante el Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou y mantiene la ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en la cima de La Liga. Sin embargo, la victoria quedó opacada por la preocupación en torno a Lamine Yamal, quien salió lesionado tras marcar el gol del partido.

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El joven delantero de 18 años convirtió el único tanto desde el punto penal a los 39 minutos, luego de ser derribado dentro del área. Ejecutó con precisión contra el palo izquierdo del arquero y puso en ventaja al Barça.

Pero lo que vino después generó inquietud: Yamal no celebró el gol, hizo un gesto hacia el banco de suplentes y se tiró al césped para pedir atención médica. Minutos más tarde, fue reemplazado y se retiró directamente al vestuario con signos de dolor.

Los primeros informes médicos, difundidos por la prensa española, indican que el futbolista habría sufrido una rotura en el isquiotibial izquierdo, con un tiempo estimado de recuperación de al menos cinco semanas.

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De confirmarse, la lesión lo dejaría fuera del resto de la temporada con el Barcelona y lo pondría en una carrera contrarreloj de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Medios como Mundo Deportivo, Marca y Sport coinciden en que los estudios que se realizarán en las próximas horas serán determinantes para conocer la gravedad exacta, con escenarios que van desde una distensión hasta una rotura más compleja.

Un año marcado por problemas físicos

Yamal ya había sufrido molestias durante la temporada, especialmente por una pubalgia que lo dejó fuera de varios partidos. Aun así, sus números reflejan su impacto: suma 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos, siendo el máximo goleador del equipo en La Liga.

Además, es una pieza clave en la selección dirigida por Luis de la Fuente, donde también arrastra ausencias recientes por cuestiones físicas.

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Lamine Yamal pate&oacute; un penal y se lesion&oacute; en el Barcelona a 50 d&iacute;as del inicio del Mundial. (Foto: Reuters)

Lamine Yamal pateó un penal y se lesionó en el Barcelona a 50 días del inicio del Mundial. (Foto: Reuters)

Barcelona gana y sigue firme en la cima

Más allá de la preocupación por su figura, el equipo dirigido por Hansi Flick logró sostener el resultado y continúa como líder con 82 puntos, mientras que el Real Madrid lo sigue con 73.

Con seis fechas por delante, el Barcelona se encamina al título y podría definir el campeonato en el clásico ante su histórico rival.

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