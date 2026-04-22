Alarma en Barcelona: Lamine Yamal salió lesionado y preocupa su presencia en el Mundial 2026

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De confirmarse, la lesión lo dejaría fuera del resto de la temporada con el Barcelona y lo pondría en una carrera contrarreloj de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Medios como Mundo Deportivo, Marca y Sport coinciden en que los estudios que se realizarán en las próximas horas serán determinantes para conocer la gravedad exacta, con escenarios que van desde una distensión hasta una rotura más compleja.

Un año marcado por problemas físicos

Yamal ya había sufrido molestias durante la temporada, especialmente por una pubalgia que lo dejó fuera de varios partidos. Aun así, sus números reflejan su impacto: suma 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos, siendo el máximo goleador del equipo en La Liga.

Además, es una pieza clave en la selección dirigida por Luis de la Fuente, donde también arrastra ausencias recientes por cuestiones físicas.

lamine-yamal-pateo-un-penal-y-se-lesiono-en-el-barcelona-a-50-dias-del-inicio-del-mundial-foto-reuters-PYTAJEUGHJAWZBAFKRML64D6M4 Lamine Yamal pateó un penal y se lesionó en el Barcelona a 50 días del inicio del Mundial. (Foto: Reuters)

Barcelona gana y sigue firme en la cima

Más allá de la preocupación por su figura, el equipo dirigido por Hansi Flick logró sostener el resultado y continúa como líder con 82 puntos, mientras que el Real Madrid lo sigue con 73.

Con seis fechas por delante, el Barcelona se encamina al título y podría definir el campeonato en el clásico ante su histórico rival.