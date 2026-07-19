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Final decisiva

¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para alcanzar a Mbappé y quedarse con otro récord en el Mundial 2026?

El capitán de la Selección argentina afrontará la final ante España con un doble desafío: intentar consagrarse campeón del mundo y alcanzar al delantero francés en la lucha por la Bota de Oro y la tabla histórica de goleadores.

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¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para alcanzar a Mbappé y quedarse con otro récord en el Mundial 2026? (Foto: archivo)

¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para alcanzar a Mbappé y quedarse con otro récord en el Mundial 2026? (Foto: archivo)

Más allá de la posibilidad de conquistar un nuevo título con la Selección argentina, Lionel Messi afrontará la final del Mundial 2026 ante España con un objetivo personal que también quedará bajo la lupa: alcanzar o superar a Kylian Mbappé en las principales tablas de goleadores del certamen.

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El delantero francés tomó ventaja luego de marcar un doblete en el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra. Con esos tantos, llegó a 10 goles en el Mundial 2026, mientras que Messi acumula 8 conquistas, por lo que necesitará convertir dos goles para igualarlo en la cima de la tabla de artilleros o tres para superarlo y quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Pero ese no es el único registro que está en juego. Gracias a esas dos anotaciones, Mbappé también alcanzó los 22 goles en la historia de las Copas del Mundo, una marca que lo dejó por encima del capitán argentino, que suma 21 antes de disputar la final.

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026

En ese escenario, Messi también tendrá la posibilidad de igualar o superar al atacante francés en la tabla histórica. Si convierte un gol ante España llegará a 22 y compartirá el primer lugar; con un doblete alcanzará los 23 y quedará como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Hasta el momento, el rosarino anotó ocho goles en la Copa del Mundo 2026: marcó un triplete frente a Argelia, un doblete contra Austria y un tanto ante Jordania durante la fase de grupos. Luego volvió a convertir frente a Cabo Verde, en los 16avos de final, y ante Egipto, en los octavos.

Mbappé, en tanto, hizo 10 goles a lo largo del torneo: dos ante Senegal, dos frente a Irak, dos contra Suecia, uno ante Paraguay, uno frente a Marruecos y otros dos en el duelo por el tercer puesto frente a Inglaterra.

Con la final como último capítulo del Mundial, Messi tendrá la oportunidad de seguir ampliando una carrera repleta de récords y, al mismo tiempo, intentar cerrar su historia en las Copas del Mundo con una nueva consagración junto a la Selección argentina.

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