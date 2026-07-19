¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para alcanzar a Mbappé y quedarse con otro récord en el Mundial 2026?

Hasta el momento, el rosarino anotó ocho goles en la Copa del Mundo 2026: marcó un triplete frente a Argelia, un doblete contra Austria y un tanto ante Jordania durante la fase de grupos. Luego volvió a convertir frente a Cabo Verde, en los 16avos de final, y ante Egipto, en los octavos.

Mbappé, en tanto, hizo 10 goles a lo largo del torneo: dos ante Senegal, dos frente a Irak, dos contra Suecia, uno ante Paraguay, uno frente a Marruecos y otros dos en el duelo por el tercer puesto frente a Inglaterra.

Con la final como último capítulo del Mundial, Messi tendrá la oportunidad de seguir ampliando una carrera repleta de récords y, al mismo tiempo, intentar cerrar su historia en las Copas del Mundo con una nueva consagración junto a la Selección argentina.