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"Pase lo que pase": el conmovedor posteo de Lionel Messi antes de jugar la final del Mundial

En la previa del partido más importante del Mundial 2026, Messi agradeció a sus compañeros, recordó el camino recorrido y dejó un mensaje cargado de emoción para los hinchas.

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Pase lo que pase: el conmovedor posteo de Lionel Messi antes de jugar la final del Mundial. (Foto: @leomessi)

"Pase lo que pase": el conmovedor posteo de Lionel Messi antes de jugar la final del Mundial. (Foto: @leomessi)
Leé también Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026
Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

El capitán argentino publicó la imagen tras la última cena del plantel antes de la final y dejó una reflexión cargada de emoción. “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, Messi aprovechó el posteo para agradecer a sus compañeros, al cuerpo técnico y a quienes trabajan diariamente alrededor de la Selección. “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, agregó.

El mensaje también tuvo una referencia directa a la final ante España, aunque el capitán buscó quitarle dramatismo al encuentro. “Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. ¡Vamos Argentina!”, expresó.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de hinchas argentinos, que le dejaron mensajes de apoyo, ilusión y también nostalgia por lo que podría ser el último partido mundialista de Messi.

En paralelo, varios jugadores de la Selección compartieron la misma imagen grupal con mensajes motivacionales y emotivos, reforzando el clima de unión y expectativa que rodea a la Albiceleste en la previa de una nueva final del mundo.

La probable formación de la Selección argentina

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; De Paul o Simeone o Lo Celso, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El probable equipo de España

Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal.

  • Árbitro: Slavko Vinci.
  • VAR: Tatiana Guzmán.
  • Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).
  • Hora: 16.

Argentina vs. España: hora, TV y todos los datos

  • Partido: Argentina vs. España.
  • Instancia: Final del Mundial 2026.
  • Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).
  • Hora: 16:00 (Argentina).
  • Árbitro: Slavko Vini.
  • VAR: Tatiana Guzmán.

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