"Pase lo que pase": el conmovedor posteo de Lionel Messi antes de jugar la final del Mundial

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de hinchas argentinos, que le dejaron mensajes de apoyo, ilusión y también nostalgia por lo que podría ser el último partido mundialista de Messi.

En paralelo, varios jugadores de la Selección compartieron la misma imagen grupal con mensajes motivacionales y emotivos, reforzando el clima de unión y expectativa que rodea a la Albiceleste en la previa de una nueva final del mundo.

La probable formación de la Selección argentina

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; De Paul o Simeone o Lo Celso, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El probable equipo de España

Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal.

Árbitro: Slavko Vinci.

VAR: Tatiana Guzmán.

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).

Hora: 16.

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