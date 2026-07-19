"Pase lo que pase": el conmovedor posteo de Lionel Messi antes de jugar la final del Mundial

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de hinchas argentinos, que le dejaron mensajes de apoyo, ilusión y también nostalgia por lo que podría ser el último partido mundialista de Messi.
En paralelo, varios jugadores de la Selección compartieron la misma imagen grupal con mensajes motivacionales y emotivos, reforzando el clima de unión y expectativa que rodea a la Albiceleste en la previa de una nueva final del mundo.
La probable formación de la Selección argentina
Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; De Paul o Simeone o Lo Celso, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.
El probable equipo de España
Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal.
- Árbitro: Slavko Vinci.
- VAR: Tatiana Guzmán.
- Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).
- Hora: 16.
Argentina vs. España: hora, TV y todos los datos
- Partido: Argentina vs. España.
- Instancia: Final del Mundial 2026.
- Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).
- Hora: 16:00 (Argentina).
- Árbitro: Slavko Vini.
- VAR: Tatiana Guzmán.