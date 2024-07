Darío Benedetto rompió el silencio tras su salida de Boca: "Yo nunca..."

Además, en relación a su salida, Benedetto expresó: “Le pedí a Román (Riquelme) que me diera una mano, que entendía que mi ciclo estaba cumplido. Nos juntamos en el Predio como se dio en mi llegada. Le dije: 'Me siento bien para jugar, tengo 34 años'. Pero que entendía que el ciclo estaba cumplido y él también lo entendió de esa manera”.

Benedetto y los conflictos con sus compañeros

"Nunca me consideré un líder de Boca. Me veía más como un referente que apoyaba a los líderes. Me pidieron que hablara con Almendra, y así lo hice. Llámenme delator o como quieran, pero el tiempo me dio la razón", comentó Benedetto sobre el conflicto con el ahora jugador de Racing.

En cuanto a su pelea con Zambrano, Pipa explicó: "Fue una discusión de partido normal que llegó a mayores. pero lo bueno es que terminamos bien con Carlos, hablando y aclarando todo. Quedo ahí en el vestuario".

¿Dónde va a jugar Darío Benedetto tras su salida de Boca?

Por último, Benedetto habló sobre su futuro: "Hay opciones en Brasil, pero cuando digo algo, lo cumplo. En Sudamérica, no. Porque si no, me habría quedado en Boca sin jugar. Con todo el respeto a los clubes, no significa que tenga algo especial, pero no. La realidad es que no hay nada concreto, mis representantes siguen trabajando. Paciencia, mientras tanto sigo entrenando".