Bomba por la herencia de Luis Brandoni: el reclamo de su hija desconocida que desató una guerra familiar

En pleno proceso de declaratoria de herederos, surgieron los primeros cortocircuitos entre las hermanas. Según trascendió, Florencia y Micaela incluyeron a Adriana dentro de la sucesión, pero no todo habría sido tan transparente como parecía. La información salió a la luz en Puro Show (El Trece), donde la periodista Fernanda Iglesias dio detalles del conflicto.

“Ellas la incluyen, pero… Fueron las dos juntas y declararon un solo departamento, el de la calle Suipacha. Y cuando se presenta Adriana dice que hay dos departamentos en Retiro, un auto de alta gama, un Toyota Corolla y dos cajas de seguridad”, reveló la panelista, dejando entrever las diferencias en torno a los bienes declarados.

Frente a este escenario, Adriana decidió avanzar por la vía legal. La periodista también leyó parte del documento presentado ante la Justicia: “Solicito al juez medidas urgentes para que se reguarden estos bienes”. Además, en el programa señalaron que la mujer pidió ser designada como “administradora de la sucesión”, una solicitud que podría profundizar aún más la interna familiar.

Así las cosas, mientras la tensión entre sus herederas crece y anticipa un fuerte conflicto, toman relevancia los dichos de Luis Brandoni sobre su historia como padre y su lazo con Adriana: “Esta criatura apareció muchos años después, en Buenos Aires. Fue realmente complicado. Desde luego, esto en el seno de mi familia se supo siempre. Marta y mis hijas siempre lo supieron”.

En ese mismo relato de sus memorias, el actor también destacaba el presente con su hija: “Con Adriana Brandoni —de ella se trata— tenemos desde hace muchos años una hermosa relación: está casada, tiene tres hijos (Bárbara, Ariel y Samantha) y es una persona encantadora. Ella ha sido muy generosa, muy paciente, muy buena conmigo. Hoy podemos disfrutar de un gran afecto, que compartimos con Lalo Leonardi, su marido, con quien tengo también una relación muy intensa y fluida”, agregaba.

Zoila Brandoni reclama la herencia de Luis Brandoni - captura Puro Show

Cuál fue el posteo que reveló la historia de la hija desconocida de Luis Brandoni

El 20 de abril, Luis Brandoni falleció a los 86 años luego de que su salud se deteriorara tras un accidente doméstico ocurrido en su vivienda. A raíz de ese episodio, el actor debió ser internado en una clínica porteña, donde finalmente se produjo su muerte, generando una fuerte conmoción en el ambiente artístico.

A tan solo dos semanas de su partida, una publicación en redes sociales volvió a poner en primer plano un capítulo poco conocido de su vida personal. Se trata de su relación en la adolescencia con una joven llamada Juana, con quien tuvo a Adriana, su primera hija, una historia que en los últimos días volvió a cobrar relevancia.

Quien se expresó públicamente fue Patu Leonardi, nieta del actor, a través de su cuenta de Instagram. Allí compartió un sentido mensaje acompañado por una imagen de Brandoni en su juventud, que no pasó desapercibida entre sus seguidores y generó un fuerte impacto.

Bajo el título “Lo que no fue”, y con una foto del actor fumando en sus años jóvenes, la joven volcó sus emociones tras la muerte de su abuelo y relató cómo recibió la noticia. "El domingo a la hora de la siesta me llamó mi papá. Al parecer te estabas yendo. El Oli con sus sabios nueve años dijo: 'Muy buen actor y tan conocido pero poco conocido en nuestra familia ma'", escribió, dando inicio a una profunda reflexión.

luis brandoni posteo nieta tras su muerte

Luego continuó con el relato de ese duro momento: "El lunes me despertó la noticia. Ya era un hecho, y me embistió una extraña tristeza que no supe dónde poner. Horas más tarde me subí a un micro que me llevó a tu entierro", expresó, evidenciando el impacto emocional que le provocó la pérdida.

En otro tramo, hizo referencia directa a su historia familiar: "Yo pensaba en mi mamá, quería estar con ella. Mi mamá, tú hija, tú primogénita. La que llegó pronto, cuando aún eras muy joven. Mi abuela también lo era, y con sus diecisiete años fue la más valiente", señaló.

Conmovida, también se cuestionó sus propios sentimientos: "¿Porqué estoy triste? ¿Qué es lo que estoy duelando? Si nunca te tuve. ¿Cómo podría haber sido la historia? Quién sabe. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieses visto? Ironía del destino tener semejante referente tan cerca y tan lejano", se sinceró.

En ese marco, dejó en claro su necesidad de dar a conocer su versión: "Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia. La historia de quienes quedaron por fuera del relato. La gente habla, escribe sobre vos. Imagina verdades sobre vos y las cuenta", sostuvo.

Finalmente, cerró su publicación con palabras cargadas de ambigüedad y emoción: "El gran héroe nacional se nos fue. Persona maravillosa, ser humano intachable. Y que puedo decirte. Me cuesta encontrarte en aquellos lugares".

Cabe recordar que Luis Brandoni, durante su matrimonio de 38 años con Marta Bianchi, tuvo dos hijas: Florencia y Micaela.