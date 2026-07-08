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Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán en las inmediaciones del estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos confirmó una nueva ofensiva militar por orden de Donald Trump contra objetivos ubicados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

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Los tres ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán que rompieron el alto el fuego con Estados Unidos. (Foto: REUTERS)

Los tres ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán que rompieron el alto el fuego con Estados Unidos. (Foto: REUTERS)

Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva ofensiva militar contra objetivos iraníes ubicados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Esta escalada del conflicto con Irán se da tras el colapso del alto el fuego anunciado horas antes por el presidente Donald Trump.

Leé también Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones mediados por EEUU mientras crece la tensión con Irán
Reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda); el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio (centro); y la embajadora de Líbano en EE UU, Nada Hamadeh Moawad, junto a otros altos cargos estadounidenses, este martes en Washington.Associated Press/LaPresse (APN)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el inicio de los ataques y aseguró que la operación busca reducir la capacidad militar iraní para amenazar la navegación comercial en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

A través de un comunicado, el CENTCOM informó que la ofensiva fue ordenada por el presidente estadounidense. "Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", señalaron.

Según Washington, la decisión responde a las recientes agresiones atribuidas a Irán contra embarcaciones comerciales y tripulaciones civiles que operan en esa estratégica vía marítima. Medios estatales iraníes reportaron explosiones en Konarak, Chabahar, Sirik y Bandar Abbas, ciudades ubicadas sobre la costa sur del país, frente al golfo Pérsico.

La agencia oficial Mehr informó que los sistemas de defensa aérea fueron activados para interceptar "objetivos hostiles" en las cercanías de Bandar Abbas, uno de los principales puertos militares y comerciales de Irán. Hasta el momento, las autoridades iraníes no difundieron un balance oficial sobre posibles víctimas o daños materiales.

En medio de los bombardeos, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que la ofensiva estadounidense tendrá consecuencias. "Las recientes acciones de Estados Unidos no quedarán sin respuesta", afirmó el funcionario, según medios oficiales iraníes. Sus declaraciones aumentaron la preocupación por una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente.

Trump dio por terminado el alto el fuego y endureció su discurso

La nueva ofensiva se produjo pocas horas después de que Donald Trump anunciara el fin del alto el fuego con Irán y descartara retomar las negociaciones diplomáticas.

El mandatario también advirtió que Estados Unidos está preparado para ampliar la campaña militar si continúan las acciones iraníes en la región. "Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían", afirmó.

Además, sostuvo que Irán "se está comportando muy mal" y recordó que las fuerzas estadounidenses ya habían lanzado ataques durante la noche anterior.

La ONU pidió retomar el diálogo y subió el petroleo

Frente al agravamiento de la crisis, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a Washington y Teherán a abandonar la vía militar y volver a las negociaciones. El jefe del organismo internacional instó a ambas partes a resolver sus diferencias mediante canales diplomáticos para evitar una escalada aún mayor del conflicto.

La nueva ofensiva también impactó en los mercados internacionales. La posibilidad de que el conflicto afecte el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo comercializado en el mundo, impulsó una fuerte suba del precio del crudo.

El Brent superó los 78,5 dólares por barril, con un alza superior al 6%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó cerca del 4,8%, hasta ubicarse en torno a los 73,81 dólares.

La OTAN respaldó a Estados Unidos

Durante la cumbre de la OTAN, los países aliados también se pronunciaron sobre la crisis. El secretario general, Mark Rutte, respaldó la respuesta militar estadounidense y sostuvo que "Washington tiene derecho a defender sus intereses" y los de sus aliados frente a los ataques atribuidos a Irán.

Además, la alianza reiteró su reclamo para que Teherán garantice la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y vuelva a comprometerse con la no proliferación de armas nucleares.

Los nuevos bombardeos se producen en un escenario de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán, marcado por ataques cruzados, amenazas de represalias y una creciente preocupación internacional por el impacto que el conflicto podría tener sobre la seguridad regional y el abastecimiento mundial de petróleo.

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