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Revelaron el informe toxicológico de Ernestina Pais tras su trágica muerte: "Confirmó que..."

A semanas de su trágica muerte, salieron a la luz los resultados del informe toxicológico de Ernestina Pais. Se trata de una pericia clave dentro de la investigación, que permitió conocer en qué estado se encontraba la conductora al momento del accidente.

8 jul 2026, 21:32
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Revelaron el informe toxicológico de Ernestina Pais tras su trágica muerte: Confirmó que...

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A semanas de la muerte de Ernestina Pais, trascendieron nuevos detalles de la investigación que lleva adelante la Justicia para esclarecer las circunstancias del trágico episodio que terminó con la vida de la periodista y conductora, luego de que su vehículo fuera impactado por una formación del Tren de la Costa.

Rodrigo Alegre reveló los resultados del informe toxicológico realizado como parte de las pericias solicitadas en la causa. El estudio era uno de los elementos más esperados por los investigadores, ya que permitiría determinar cuál era el estado de la conductora al momento del hecho y aportar información clave para reconstruir lo ocurrido en los instantes previos.

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"Muerte de Ernestina Pais: el informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro y confirmó que no había presencia de alcohol ni sustancias en sangre", expresó el periodista de TN en su cuenta de X. Los resultados de la pericia toxicológica aportaron un dato clave para el avance de la causa.

De esta manera se supo que la conductora estaba totalmente consciente al momento del accidente vial que le quitó la vida de forma instantánea en zona norte.

Qué dijo el hijo de Ernestina Pais tras la muerte de su mamá

Mientras continúa el profundo dolor por la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot volvió a utilizar sus redes sociales para compartir unas sentidas palabras con quienes lo acompañaron desde que se conoció la noticia del fallecimiento de la reconocida conductora.

Pais perdió la vida a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en San Isidro, cuando el vehículo en el que circulaba fue impactado por una formación del Tren de la Costa. El hecho generó una enorme conmoción tanto en el ambiente artístico como entre el público que siguió su carrera durante décadas.

“Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió el joven de 22 años en una historia de Instagram publicada el 1 de julio. Benicio es el único hijo de Ernestina, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

Desde el momento en que trascendió la tragedia, familiares, amigos, colegas y cientos de seguidores inundaron las redes con mensajes de afecto y despedida. El legado de Ernestina fue recordado con innumerables muestras de cariño, que destacaron no solo su extensa trayectoria en los medios, sino también la calidez humana que dejó en quienes la conocieron.

     

 

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