Revelaron el informe toxicológico de Ernestina Pais tras su trágica muerte: "Confirmó que..."

Qué dijo el hijo de Ernestina Pais tras la muerte de su mamá

Mientras continúa el profundo dolor por la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot volvió a utilizar sus redes sociales para compartir unas sentidas palabras con quienes lo acompañaron desde que se conoció la noticia del fallecimiento de la reconocida conductora.

Pais perdió la vida a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en San Isidro, cuando el vehículo en el que circulaba fue impactado por una formación del Tren de la Costa. El hecho generó una enorme conmoción tanto en el ambiente artístico como entre el público que siguió su carrera durante décadas.

“Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió el joven de 22 años en una historia de Instagram publicada el 1 de julio. Benicio es el único hijo de Ernestina, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

Desde el momento en que trascendió la tragedia, familiares, amigos, colegas y cientos de seguidores inundaron las redes con mensajes de afecto y despedida. El legado de Ernestina fue recordado con innumerables muestras de cariño, que destacaron no solo su extensa trayectoria en los medios, sino también la calidez humana que dejó en quienes la conocieron.