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Cómo quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Con el cierre de los octavos de final, quedaron definidos los ocho seleccionados que continúan en carrera por el título. Argentina, España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Marruecos, Noruega y Suiza buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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Argentina

Argentina, España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Marruecos, Noruega y Suiza buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo. (Foto: Reuters)

El Mundial 2026 ya tiene definidos los cruces de cuartos de final. Tras la disputa de los octavos, ocho selecciones lograron superar la segunda instancia de eliminación directa y continúan en la pelea por el título que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Leé también España le ganó sobre el final a Portugal y dejó a Cristiano Ronaldo fuera del Mundial
(Foto: Reuters.)

Los vencedores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales, programadas para el 14 y 15 de julio.

Con el cierre de los octavos de final, quedaron definidos los ocho seleccionados que continúan en carrera por el título. (Foto: Reuters)

Con el cierre de los octavos de final, quedaron definidos los ocho seleccionados que continúan en carrera por el título. (Foto: Reuters)

Cómo fueron los cruces

Los primeros equipos en asegurar su clasificación fueron Marruecos y Francia. El seleccionado africano derrotó 3 a 0 a Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi. Francia, por su parte, superó 1 a 0 a Paraguay gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé.

Francia superó 1 a 0 a Paraguay gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé. (Foto: Reuters)

Francia superó 1 a 0 a Paraguay gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé. (Foto: Reuters)

Noruega protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Brasil. El conjunto europeo ganó 2 a 1 con dos goles de Erling Haaland, mientras que Neymar Jr. descontó sobre el final para la selección sudamericana. En cuartos de final se enfrentará a Inglaterra, que venció a México por 3 a 2 en el estadio Azteca con un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron para el equipo local.

Noruega protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Brasil. (Foto: Reuters)

Noruega protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Brasil. (Foto: Reuters)

En otro de los cruces de octavos, España derrotó 1 a 0 a Portugal con un gol de Mikel Merino en los minutos finales del encuentro. Su próximo rival será Bélgica, que goleó 4 a 1 a Estados Unidos con un doblete de Charles De Ketelaere y tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Malik Tillman había marcado transitoriamente para el conjunto estadounidense.

La Selección argentina aseguró su lugar entre los ocho mejores luego de protagonizar una remontada histórica frente a Egipto. El equipo dirigido por Lionel Scaloni perdía 2 a 0 por los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, pero logró revertir el resultado con tres tantos en apenas 11 minutos.

La Selección argentina aseguró su lugar entre los ocho mejores luego de protagonizar una remontada histórica frente a Egipto. (Foto: Reuters)

La Selección argentina aseguró su lugar entre los ocho mejores luego de protagonizar una remontada histórica frente a Egipto. (Foto: Reuters)

El último clasificado fue Suiza, que eliminó a Colombia en la definición por penales después de igualar 0 a 0 durante los 120 minutos de juego. En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para el conjunto colombiano, mientras que Dávinson Sánchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel atajó el disparo de Juan Camilo "Cucho" Hernández. Del lado suizo marcaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, mientras que Manuel Akanji falló su ejecución.

Cuartos de final

  • Francia vs. Marruecos. Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.
  • España vs. Bélgica. Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
  • Noruega vs. Inglaterra. Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
  • Argentina vs. Suiza. Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

La final

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá lugar un día antes en Miami.

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