Cómo quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Noruega protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Brasil. (Foto: Reuters)

En otro de los cruces de octavos, España derrotó 1 a 0 a Portugal con un gol de Mikel Merino en los minutos finales del encuentro. Su próximo rival será Bélgica, que goleó 4 a 1 a Estados Unidos con un doblete de Charles De Ketelaere y tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Malik Tillman había marcado transitoriamente para el conjunto estadounidense.

La Selección argentina aseguró su lugar entre los ocho mejores luego de protagonizar una remontada histórica frente a Egipto. El equipo dirigido por Lionel Scaloni perdía 2 a 0 por los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, pero logró revertir el resultado con tres tantos en apenas 11 minutos.

La Selección argentina aseguró su lugar entre los ocho mejores luego de protagonizar una remontada histórica frente a Egipto. (Foto: Reuters)

El último clasificado fue Suiza, que eliminó a Colombia en la definición por penales después de igualar 0 a 0 durante los 120 minutos de juego. En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para el conjunto colombiano, mientras que Dávinson Sánchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel atajó el disparo de Juan Camilo "Cucho" Hernández. Del lado suizo marcaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, mientras que Manuel Akanji falló su ejecución.

Cuartos de final

Francia vs. Marruecos. Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

España vs. Bélgica. Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Noruega vs. Inglaterra. Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina vs. Suiza. Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

La final

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá lugar un día antes en Miami.