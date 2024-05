Dos exjugadores de VÉLEZ acusados de abuso sexual ROMPIERON EL SILENCIO: "Fue todo..."

Las declaraciones del exjugador de Vélez, Braian Cufré

Cufré, ex defensor de Vélez, compartió su versión de los hechos en una entrevista con un medio local. “La denuncia que nos encontramos fue un golpe muy duro y en su momento no pensé en salir a aclarar nada, entendía que había un proceso que se tenía que investigar. Hoy a más de dos meses de lo que pasó hay muchas pruebas de por medio, se nos acusa de algo muy grave y realmente es algo que no pasó así”, comenzó diciendo el defensor.

Además, el jugador, expresó: “Sentía la necesidad de salir a hablar y expresarme un poco porque uno pierde mucho en el camino y te estoy hablando de familia, que es lo principal, trabajo, muchas cosas que duelen mucho”.

Respecto a la relación con la presunta víctima, Cufré negó haberla conocido previamente y explicó que ella lo había contactado a través de redes sociales antes del encuentro en Tucumán, pero que él no había respondido. “Yo nunca los respondí y el día que jugamos, creo que fue después de que subimos al micro, me manda otro mensaje más, a lo que yo no le respondo nuevamente. Eso es lo que te puedo decir. Después, es verdad que ella tuvo esa conversación con Sebastián y sabía que estábamos en la habitación tomando algo. La idea era pasar un buen momento, nada más, fue algo muy tranquilo, charlar, tomar algo, nunca pasó nada malo ahí dentro”, declaró.

Ante la consulta del periodista sobre qué ocurrió en la habitación 407 aquella madrugada, el defensor fue breve y respondió: “Todo lo que pasó ahí adentro fue consentido, nada fue sin que ella quisiera”. Además, expresó: “Acá no se trata de encontrar una verdad de ellos o una verdad nuestra, hay una sola verdad y es lo que pasó esa noche. Lo que tuve que decir lo dije ante un juez. Dije lo que pasó: todo lo que pasó fue consentido, nada fue sin que ella quisiera”.

“Yo no le guardo rencor para nada, no sé por qué hizo esto, sinceramente no sé, no entiendo, no sé qué es lo que busca, ya mucho más no hay para hacernos, perdimos todo ya. No le diría nada. Ojalá que salga todo a la luz y la gente se dará cuenta cómo fueron las cosas y que esto sirva para que no vuelva a pasar algo así. Estamos a entera disposición de la Justicia, queremos que se termine esta pesadilla”, sentenció Cufré.

Qué dijo Abiel Osorio sobre los hechos ocurridos en Tucumán

Osorio, por su parte, respaldó la versión de Cufré, destacando la presencia de mensajes y material audiovisual que, según él, contradicen la denuncia. Insistió en que no se cometió ningún acto sin el consentimiento de las partes involucradas y llamó a confiar en el proceso judicial para esclarecer los hechos.

"Quieren justificar cuestiones que el sentido común, sin ser abogado, te das cuenta. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho, hay imágenes, hay un video del hotel y hay cosas que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie, todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada”, declaró Osorio.

image.png

Para finalizar, el delantero, expresó: “La verdad es que nosotros no drogamos a nadie como veo que andan diciendo por ahí, no obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios, en la Justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible”.

Mientras tanto, la Justicia continúa con la investigación en Tucumán, donde algunos de los acusados cumplen prisión domiciliaria por cargos de abuso sexual. Florentín y Cufré enfrentan acusaciones por abuso sexual con acceso carnal agravado, mientras que Osorio está imputado por abuso sexual con acceso carnal. Por su parte, Sosa, señalado como partícipe secundario, enfrenta restricciones legales pero permanece en libertad.

image.png

El desgarrador relato la denunciante de los jugadores de Vélez: "Después de violarme..."

La periodista de Tucumán, que acusó a José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa de abuso sexual, rompió el silencio en una entrevista con TN. La denunciante, que prefirió mantener el anonimato masivo, narró los detalles del incidente ocurrido en la habitación 407 del hotel Hilton de Tucumán, durante una concentración previa a un partido de Vélez, club que ya rescindió el contrato de los cuatro jugadores involucrados.

Florentín, Cufré, Osorio y Sosa afrontan una compleja situación judicial a raíz de la gravísima denuncia por abuso sexual por parte de una joven tucumana.

El dramático suceso comenzó cuando Sosa la contactó a través de Instagram, a través de un mensaje privado. "Sos vos, te encontré", escribió el arquero, luego de haberla visto entre los periodistas durante la llegada del micro de Vélez al estadio de Atlético Tucumán. El arquero la invitó a tomar algo al hotel donde los jugadores estaban concentrados.

La denunciante le aclaró a Sosa que "solo iría si no se desubicaban sus compañeros" y, además, "se inventó un novio para que no pensaran que estaba soltera". En la habitación, "Luli" primero se encontró con el uruguayo y, después, se sumaron Abel Osorio, Braian Cufré y José Florentín. "Para mí es lo más normal del mundo verlos moverse en grupo, o reunidos una concentración en los hoteles", aclaró la víctima.

"Charlaron un rato y comenzaron a tomar alcohol. La noche continuó entre anécdotas, cerveza y fernet servido en un termo blanco", envase del que Luli está segura que "tenía alguna sustancia química que la dejó indefensa y sin resistencias". Además, según le aclaró a TN, "solo ella y Sosa habían tomado. El resto fingía, pero luego bebían cerveza".

La víctima comenzó a sentir "que el suelo se movía y todo le daba vueltas". Inmediatamente, intentó pedirle ayuda a Sosa, pero el arquero "ya estaba desplomado en la cama, o al menos eso parecía". Después, relató "una brutal violación en grupo. La joven pidiendo ayuda mientras Florentín y Cufré se aprovechaban de su estado de indefensión para abusar de ella en simultáneo". La mujer aseguró que Cufré la tomó por los pelos y la obligó a practicarle sexo oral mientras Florentín la violaba por detrás.

Continuando su desgarrador relato, la mujer declaró: "Después de que me violaran, Florentín y Cufré se vistieron y se fueron a jugar al casino. Quedé tirada en la cama sin entender bien qué estaba pasando. Comencé a sangrar. Como pude me arrastré al baño para limpiarme. Regresé y me volví a tirar porque seguía mareada y no encontraba mi ropa. Allí advertí que Sosa seguía o parecía estar dormido y Osorio jugaba a la play como si nada hubiera pasado. Empiezo a reprocharle lo que me habían hecho sus amigos y cómo no intercedió para evitar que me violaran. De repente, cuando pensé que lo peor ya había pasado, Osorio saltó de una cama a la otra y comenzó a violarme él también".