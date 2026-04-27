Trompada y sanción ejemplar: el castigo que podría recibir Andrada tras pegarle a un rival

Esta irresponsable actitud llega en el peor contexto posible para el Zaragoza, ya que el equipo se encuentra en puestos de descenso y lucha por evitar caer a la tercera categoría, lo que vuelve su ausencia una baja sensible para los objetivos del club.

Qué dijo Esteban Andrada tras la agresión al jugador del Huesca

Ante la magnitud del escándalo y la repercusión en medios internacionales, el futbolista utilizó sus redes sociales para intentar calmar las aguas. “Estoy arrepentido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como yo”, aseguró el arquero a través de un video.

Andrada, cuyo pase pertenece al Monterrey de México y se encuentra a préstamo en el conjunto aragonés, reconoció el error de su conducta pública: “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años de carrera”.

Cuál es la postura del Zaragoza sobre el futuro de Andrada

A pesar de las disculpas, la institución española fue tajante al condenar los hechos. En un comunicado oficial, el club manifestó: “Condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de especial trascendencia”.

La directiva adelantó que se tomarán medidas disciplinarias internas contra el arquero, cuya continuidad en el equipo es ahora una verdadera incógnita. Con el equipo peleando la permanencia, el acto de indisciplina de Andrada ha generado un malestar profundo tanto en la dirigencia como en la afición, dejando su futuro profesional en el aire a la espera del fallo definitivo de la federación española.