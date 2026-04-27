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Trompada y sanción ejemplar: el castigo que podría recibir Andrada tras pegarle a un rival

El arquero argentino protagonizó un violento episodio en el clásico ante Huesca por la Segunda División de España. Tras ser expulsado, agredió a un jugador rival y desató una pelea generalizada que podría costarle una suspensión de hasta 12 encuentros.

Trompada y sanción ejemplar: el castigo que podría recibir Andrada tras pegarle a un rival

El fútbol español se encuentra conmocionado por la reacción de Esteban Andrada. El arquero argentino, que actualmente milita en el Zaragoza, protagonizó un cierre de partido escandaloso en el clásico frente al Huesca, un duelo clave por la permanencia en la Segunda División. Su violenta actitud no solo terminó en una batalla campal, sino que lo ha puesto frente a una de las sanciones más severas de su carrera.

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El guardameta de 35 años, recordado por su paso por Boca Juniors, fue inicialmente expulsado por empujar a Jorge Pulido. Sin embargo, lejos de calmarse, Andrada tuvo un ataque de furia: corrió hacia otro jugador rival y le propinó un fuerte puñetazo, desencadenando una gresca entre ambos planteles que empañó el espectáculo en un momento crítico para la región.

A qué sanción se expone Esteban Andrada en España

Tras el informe arbitral y el análisis del comité de competición, la situación del mendocino es sumamente delicada. Andrada se expone a una grave sanción de hasta 12 partidos de suspensión, adicionales a la fecha automática que debe cumplir por la tarjeta roja.

Esta irresponsable actitud llega en el peor contexto posible para el Zaragoza, ya que el equipo se encuentra en puestos de descenso y lucha por evitar caer a la tercera categoría, lo que vuelve su ausencia una baja sensible para los objetivos del club.

Qué dijo Esteban Andrada tras la agresión al jugador del Huesca

Ante la magnitud del escándalo y la repercusión en medios internacionales, el futbolista utilizó sus redes sociales para intentar calmar las aguas. “Estoy arrepentido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como yo”, aseguró el arquero a través de un video.

Andrada, cuyo pase pertenece al Monterrey de México y se encuentra a préstamo en el conjunto aragonés, reconoció el error de su conducta pública: “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años de carrera”.

Cuál es la postura del Zaragoza sobre el futuro de Andrada

A pesar de las disculpas, la institución española fue tajante al condenar los hechos. En un comunicado oficial, el club manifestó: “Condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de especial trascendencia”.

La directiva adelantó que se tomarán medidas disciplinarias internas contra el arquero, cuya continuidad en el equipo es ahora una verdadera incógnita. Con el equipo peleando la permanencia, el acto de indisciplina de Andrada ha generado un malestar profundo tanto en la dirigencia como en la afición, dejando su futuro profesional en el aire a la espera del fallo definitivo de la federación española.

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