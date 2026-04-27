Impactante: el mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la locura en Buenos Aires

Durante la jornada, el pilarense no solo aceleró el Lotus E20 de la temporada 2012, sino que también protagonizó el momento más emotivo de la tarde al conducir la legendaria “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón mundial en 1954 y 1955.

Cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Miami

Sin tiempo para festejos prolongados, el piloto argentino ya se encuentra enfocado en su próximo compromiso internacional. La Fórmula 1 aterriza en Estados Unidos el próximo fin de semana para el GP de Miami, donde Colapinto buscará volver a sumar puntos para Alpine.

A continuación, el cronograma completo para seguir la actividad en Argentina:

Viernes 1 de mayo: Prácticas libres 1: 13:00 a 14:30 (Sesión extendida por la FIA). Clasificación Sprint: 17:30 .

Sábado 2 de mayo: Carrera Sprint: 13:00 a 14:00 . Clasificación: 17:00 a 18:00 .

Domingo 3 de mayo: Carrera principal: 17:00 .



Por qué Flavio Briatore no estuvo en la exhibición de Palermo

A pesar de la ilusión de muchos fanáticos que esperaban ver al carismático dirigente junto a la joya argentina, Briatore no viajó a Buenos Aires para este evento promocional. Sin embargo, su mensaje público ratifica el fuerte respaldo que el italiano le brinda a Colapinto dentro de la estructura de Alpine, consolidando su rol como el principal responsable de su llegada y continuidad en el equipo francés.

La expectativa ahora se traslada al circuito que rodea el Hard Rock Stadium, donde el argentino intentará retribuir el apoyo de sus jefes y de su gente con un buen resultado en pista.