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Impactante: el mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la locura en Buenos Aires

El asesor ejecutivo de la escudería Alpine reaccionó con emoción ante la histórica exhibición del piloto pilarense en las calles porteñas. Tras el éxito del evento, el italiano ya puso el foco en el próximo desafío del calendario en Estados Unidos.

Impactante: el mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la locura en Buenos Aires

El eco de los motores en las calles de Palermo llegó hasta Europa. Luego de que Franco Colapinto protagonizara una jornada sin precedentes ante 600 mil personas, la máxima autoridad de su escudería no tardó en manifestar su asombro. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, envió un cálido mensaje al joven piloto argentino, destacando la respuesta del público local.

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A través de sus redes sociales, el italiano —quien fue el gran artífice del pase de Colapinto de Williams a Alpine en 2025— expresó su alegría por el éxito de la exhibición. “Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento", escribió Briatore en Instagram. Además, el histórico dirigente ya puso la mira en la próxima cita de la máxima categoría: "Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”.

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Cuánta gente fue a ver a Franco Colapinto en Buenos Aires

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por el Gobierno de la Ciudad, una multitud de 600 mil espectadores se volcó a las calles de Palermo para presenciar el evento. Se trató de un hito histórico, ya que Colapinto se convirtió en el primer piloto argentino en manejar un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, superando cualquier expectativa previa de convocatoria.

Durante la jornada, el pilarense no solo aceleró el Lotus E20 de la temporada 2012, sino que también protagonizó el momento más emotivo de la tarde al conducir la legendaria “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón mundial en 1954 y 1955.

Cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Miami

Sin tiempo para festejos prolongados, el piloto argentino ya se encuentra enfocado en su próximo compromiso internacional. La Fórmula 1 aterriza en Estados Unidos el próximo fin de semana para el GP de Miami, donde Colapinto buscará volver a sumar puntos para Alpine.

A continuación, el cronograma completo para seguir la actividad en Argentina:

  • Viernes 1 de mayo:

    • Prácticas libres 1: 13:00 a 14:30 (Sesión extendida por la FIA).

    • Clasificación Sprint: 17:30.

  • Sábado 2 de mayo:

    • Carrera Sprint: 13:00 a 14:00.

    • Clasificación: 17:00 a 18:00.

  • Domingo 3 de mayo:

    • Carrera principal: 17:00.

Por qué Flavio Briatore no estuvo en la exhibición de Palermo

A pesar de la ilusión de muchos fanáticos que esperaban ver al carismático dirigente junto a la joya argentina, Briatore no viajó a Buenos Aires para este evento promocional. Sin embargo, su mensaje público ratifica el fuerte respaldo que el italiano le brinda a Colapinto dentro de la estructura de Alpine, consolidando su rol como el principal responsable de su llegada y continuidad en el equipo francés.

La expectativa ahora se traslada al circuito que rodea el Hard Rock Stadium, donde el argentino intentará retribuir el apoyo de sus jefes y de su gente con un buen resultado en pista.

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