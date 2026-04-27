Dura baja en Brasil: una de las figuras será intervenida quirúrgicamente y se pierde el Mundial 2026

Dónde y quién operará a Eder Militao

Según informó el diario Marca, el defensor viajará a Finlandia para ser intervenido por el prestigioso especialista Lasse Lempainen. El experto es reconocido en el mundo del deporte por haber tratado con éxito casos similares, como los de Pierre Kalulu en 2023 y el uruguayo Ronald Araújo en 2024. La cirugía se llevará a cabo esta misma semana, iniciando un proceso de recuperación que, indefectiblemente, lo deja fuera de la lista de Carlo Ancelotti.

Cuántos partidos jugó Militao en las últimas temporadas

La fragilidad física ha sido el principal obstáculo para el ex Porto y San Pablo en los últimos años. A pesar de su indiscutible jerarquía, las estadísticas reflejan una baja continuidad producto de las lesiones:

Temporada 2023/24: Solo disputó 13 partidos.

Temporada 2024/25: Participó en 18 encuentros.

Temporada 2025/26: Acumuló 21 presentaciones entre todas las competencias.

Estas cifras evidencian un historial de problemas físicos, incluyendo una lesión ligamentaria previa, que lo han marginado tanto del Real Madrid como de la Canarinha, donde no pudo estar presente en los últimos cruces amistosos ante Francia y Croacia tras salir lesionado en noviembre pasado frente a Túnez.

Qué otras figuras de Brasil están en duda o descartadas para el Mundial

La baja de Militao, quien acumula 38 partidos y 2 goles con su seleccionado, se suma a un panorama alarmante para el equipo brasileño. El cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con Rodrygo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco en marzo.

En paralelo, la atención médica está puesta en Estevao, quien padece una lesión grado 4 en el tendón de la corva y mantiene en vilo a todo el país. Con este escenario, Brasil pierde a una pieza titular fija en su estructura defensiva, obligando a una reconfiguración de último momento para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.