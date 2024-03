¡Durísimo! Gerard Piqué y su controvertido análisis sobre el futuro del fútbol: "Los clubes..."

Asimismo, el cofundador de la Kings League junto al streamer Ibai Llanos, abogó por introducir cambios en el fútbol para hacerlo más emocionante y argumentó que hay que "encontrar formas de marcar más goles o asegurarnos de que un partido no termine en empate. El fútbol tiene miedo al cambio. Tiene una enorme historia, es muy tradicional, pero el cambio llegará, debe llegar. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es muy difícil de entender para la nueva generación”.

Además, el exjugador del Barcelona admitió que ya no ve partidos completos, especialmente los menos relevantes, y sugirió que esta es una tendencia creciente entre los espectadores. En cuanto a la tecnología, Piqué propuso: "La gente elige lo que quiere ver y esos son sólo los partidos importantes. No se puede detener la tecnología. El otro día me puse unas gafas de realidad virtual. Estaba en pijama en casa, listo para irme a dormir, y vi un partido de la NBA desde la cancha".

"Cada año estos productos mejoran. Habrá un momento en el que te pongas estas gafas y será igual que estar en el estadio, excepto que podrás decir: ‘¡Ahora quiero sentarme al lado de Xavi! ¡Ahora quiero mirar desde detrás del objetivo! Hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento y combinarlos para que la gente siga apegada al fútbol”, concluyó.

En resumen, Gerard Piqué destacó la importancia de comprender hacia dónde se dirige el fútbol y el entretenimiento en general, y abogó por adaptarse a estos cambios para mantener el interés de la audiencia en el deporte rey.