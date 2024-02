Inesperado giro en la relación entre Shakira y Gerard Piqué: "Se saludaron por..."

Y sumó: “Además, ¿se acuerdan que sus cumpleaños son el mismo día, el 2 de febrero? Ahora Shakira está en Miami y Piqué en Barcelona”. “Antes los celebraban juntos. Y ahora parece que se saludaron por WhatsApp. Están hablando ellos por las redes. Ella le mandó un emoticón de vela y él le respondió con otra vela”, reveló el periodista.

“¿Y los chicos con quién pasan los cumpleaños?”, quiso saber Sandra Borghi. “No, por ahora con Shakira”, aclaró Fabracci, como para dejar en claro quién sigue teniendo el control de la situación.

La reacción de los hijos de Shakira al escuchar el tema que le dedicó a Gerard Piqué

Shakira fue una de las grandes protagonistas de la entrega de los premios Latin Grammys 2023, que se realizó en Sevilla, España en noviembre pasado. La cantante colombiana y Bizarrap se quedaron con una estatuilla por Mejor Canción Pop, que recibieron por la Music Sessions, Vol. 53.

"Gracias. Quiero compartir este premio con mis colegas, grandes talentos con los que he tenido el placer de trabajar y de aprender tantas cosas. Y me gustaría compartir esto con mi público latino, que me ha llevado a cumbres altísimas", expresó la estrella de la música al recibir dicho reconocimiento.

En el Palacio de Congresos y Exposiciones, Shakira y Bizarrap interpretaron su hit, que está lleno de frases dedicadas a Gerard Piqué. El público los ovacionó después de dicha performance.

La colombiana asistió a la ceremonia junto a sus hijos, Sasha y Milan, fruto de su relación con el jugador. Apenas terminó de sonar la Music Sessions, Vol. 53, las cámaras enfocaron a los niños, que estaban sonrientes y disfrutando de la actuación de su madre.