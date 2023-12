Shakira y Gerard Piqué, otra vez en guerra: los detalles del fuerte conflicto

shakira pique.jpg

Según el acuerdo aún vigente, Milan y Sasha deben pasar parte de sus vacaciones y 10 días por mes con Piqué en Miami. En tanto, de acuerdo a los medios españoles, aparentemente Shakira no estaría respetando lo acordado.

Ese es el motivo fundamental por el cual Piqué pretende modificar el contrato de custodia: no está conforme con el poco tiempo que pasa con sus hijos, por lo que según el paparazzi español Jordi Martin el exfutbolista está presionando a Shakira para modificar el acuerdo.

La reacción de los hijos de Shakira al escuchar el tema que le dedicó a Gerard Piqué

Shakira fue una de las grandes protagonistas de la entrega de los premios Latin Grammys 2023, que se realizó en Sevilla, España en noviembre pasado. La cantante colombiana y Bizarrap se quedaron con una estatuilla por Mejor Canción Pop, que recibieron por la Music Sessions, Vol. 53.

"Gracias. Quiero compartir este premio con mis colegas, grandes talentos con los que he tenido el placer de trabajar y de aprender tantas cosas. Y me gustaría compartir esto con mi público latino, que me ha llevado a cumbres altísimas", expresó la estrella de la música al recibir dicho reconocimiento.

En el Palacio de Congresos y Exposiciones, Shakira y Bizarrap interpretaron su hit, que está lleno de frases dedicadas a Gerard Piqué. El público los ovacionó después de dicha performance.

La colombiana asistió a la ceremonia junto a sus hijos, Sasha y Milan, fruto de su relación con el jugador. Apenas terminó de sonar la Music Sessions, Vol. 53, las cámaras enfocaron a los niños, que estaban sonrientes y disfrutando de la actuación de su madre.