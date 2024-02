El capitán de Chacarita fue dado de alta y contó detalles sobre el accidente: "No tenía..."

En una entrevista que brindó a D-Sports, Perdomo aseguró que seguirá al pie de la letra las indicaciones médicas, avanzando "de a poco y con paciencia". No obstante, señaló que, si dependiera de él, ya estaría corriendo, ya que “las ganas y la fuerza están”. "En 2 meses y con paciencia quiero estar en la cancha", subrayó.

El jugador también compartió detalles sobre el accidente: "Lo último que recuerdo es en el hospital de San Miguel del Monte, no recuerdo mucho. No tenía el cinturón de seguridad puesto, pero lo uso todos los días en la ruta y hay que usarlo. No me quedé dormido ni uso el celular en la ruta”.

A pesar de las lesiones, que incluyen la fractura de tabique y pómulos astillados, se evitó la necesidad de cirugía. Perdomo explicó que “los huesos de mi cara se irán sellando solos y se descartó una operación”.

Chacarita espera con optimismo su completa recuperación. Una vez lograda, el defensor se unirá al equipo dirigido por Aníbal Biggieri, que aspira a destacar en la Primera Nacional y buscar el ansiado ascenso a la máxima categoría.