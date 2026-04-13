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El contuntende descargo de Gustavo Costas tras la expulsión de Marcos Rojo: "Hay que..."

El DT de Racing analizó la expulsión de Marcos Rojo en la derrota ante River y, aunque evitó cuestionarlo directamente, dejó una fuerte reflexión sobre la importancia de no dejar al equipo con diez jugadores.

El contuntende descargo de Gustavo Costas tras la expulsión de Marcos Rojo: Hay que...

Racing atraviesa un momento complejo tras la derrota por 2-0 ante River en el Cilindro de Avellaneda. En un clásico que dejó secuelas deportivas y anímicas, la expulsión de Marcos Rojo terminó de inclinar la balanza y fue uno de los ejes principales del análisis de Gustavo Costas.

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Qué dijo Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo

El entrenador de Racing fue cauto al referirse a la jugada que cambió el desarrollo del partido. En conferencia de prensa, aclaró que no había visto la repetición, pero dejó un mensaje claro: “No le voy a caer a Rojo en caliente, lo hablaremos mañana en el entrenamiento. No vi bien la jugada, entonces no puedo decir nada”.

Sin embargo, más allá de evitar una crítica directa, sí marcó una postura general sobre este tipo de situaciones: “Cuando te echan a cualquier jugador... hay que ser más inteligentes para no dejar a tu equipo con diez hombres”. La expulsión dejó a la Academia en desventaja en un momento clave del encuentro, lo que condicionó sus chances de revertir el resultado.

Cómo impacta esta derrota en el presente de Racing

La caída ante River se suma a la reciente derrota frente a Independiente, en una seguidilla de clásicos que no le dieron resultados a Racing en su regreso al Cilindro con su gente. Pese a esto, Costas rescató el rendimiento de sus dirigidos y dejó una reflexión que apunta a lo futbolístico: “Yo creo que dos de nuestros mejores partidos fueron contra Independiente y River”.

En esa línea, profundizó en la paradoja del rendimiento y los resultados: “A veces jugás mal y ganás, otras veces lo hacés bien y perdés. Son partidos que perdimos y no merecíamos ni empatar. Merecíamos ganar”. Para el DT, el equipo mostró aspectos positivos más allá del marcador adverso.

Qué se le viene a Racing tras la derrota con River

El calendario no da respiro. Racing deberá cambiar rápidamente el enfoque porque se le viene un compromiso internacional importante. Este miércoles, desde las 19, recibirá a Botafogo por la Copa Sudamericana en Avellaneda.

El cruce tiene un condimento especial: ambos equipos se enfrentaron en la Recopa Sudamericana 2025, el último título continental que consiguió la Academia, lo que le agrega un valor simbólico al partido.

Mientras tanto, en el plano local, la expulsión de Marcos Rojo tendrá consecuencias inmediatas: no podrá estar en el próximo partido del Torneo Apertura ante Aldosivi, lo que obligará a Costas a rearmar la defensa.

En un contexto de resultados adversos pero rendimientos que el entrenador considera positivos, Racing buscará respuestas rápidas. El desafío será sostener lo bueno que muestra en el juego y traducirlo en resultados, en una etapa donde cada partido empieza a pesar cada vez más.

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