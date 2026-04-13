El contuntende descargo de Gustavo Costas tras la expulsión de Marcos Rojo: "Hay que..."

En esa línea, profundizó en la paradoja del rendimiento y los resultados: “A veces jugás mal y ganás, otras veces lo hacés bien y perdés. Son partidos que perdimos y no merecíamos ni empatar. Merecíamos ganar”. Para el DT, el equipo mostró aspectos positivos más allá del marcador adverso.

Qué se le viene a Racing tras la derrota con River

El calendario no da respiro. Racing deberá cambiar rápidamente el enfoque porque se le viene un compromiso internacional importante. Este miércoles, desde las 19, recibirá a Botafogo por la Copa Sudamericana en Avellaneda.

El cruce tiene un condimento especial: ambos equipos se enfrentaron en la Recopa Sudamericana 2025, el último título continental que consiguió la Academia, lo que le agrega un valor simbólico al partido.

Mientras tanto, en el plano local, la expulsión de Marcos Rojo tendrá consecuencias inmediatas: no podrá estar en el próximo partido del Torneo Apertura ante Aldosivi, lo que obligará a Costas a rearmar la defensa.

En un contexto de resultados adversos pero rendimientos que el entrenador considera positivos, Racing buscará respuestas rápidas. El desafío será sostener lo bueno que muestra en el juego y traducirlo en resultados, en una etapa donde cada partido empieza a pesar cada vez más.