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El plan de emergencia de Scaloni: quiénes son los cuatro jugadores "reservados" ante posibles bajas en el Mundial

Aunque el cuerpo técnico mantiene buenas expectativas sobre la evolución de los futbolistas que arrastran molestias,Lionel Scaloni ya notificó de manera formal a cuatro nombres de la prelista para que se mantengan en máxima alerta ante la necesidad de un recambio de último momento.

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El plan de emergencia de Scaloni: quiénes son los cuatro jugadores reservados ante posibles bajas en el Mundial

La planificación de la Albiceleste de cara a la defensa del título no permite fisuras ni descuidos de ningún tipo. Si bien en el cuerpo técnico de la Selección Argentina reina una sensación de optimismo en torno a los lesionados, la realidad indica que deben tomarse medidas preventivas ante cualquier imprevisto tratándose de una Copa del Mundo.

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Ante este panorama complejo, Lionel Scaloni, fiel a su estilo de no dejar nada librado al azar, ya tomó medidas al respecto: notificó a cuatro jugadores que estén atentos ante una hipotética convocatoria de urgencia al Mundial en caso de que haya bajas médicas definitivas en la lista de buena fe de 26 convocados.

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Quiénes son los cuatro jugadores de reserva de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La nómina de emergencia está compuesta por futbolistas que formaron parte de los procesos de evaluación previos y que se encuentran en óptimas condiciones físicas. Además del ya mencionado Emiliano Buendía, la lista de los cuatro jugadores de reserva con posibilidades de ser citados si cae algún soldado hasta el día previo al inicio del Mundial se completa con: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone.

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La realidad logística de estos profesionales es diferente entre sí. Por un lado, el arquero de River y el volante de Hamburgo se encuentran en Kansas trabajando junto a la delegación —además de otros fines jugadores "adicionales"— de cara a los amistosos con Honduras e Islandia. Esta cercanía geográfica hace que su llamado esté "a mano" del cuerpo técnico para solucionar cualquier imprevisto rápidamente. Por ejemplo, en el caso de Capaldo, que será titular en el primer partido preparatorio, su oportunidad dependerá de la evolución física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

Qué futbolistas esperan el llamado de Scaloni desde sus hogares

Un escenario muy distinto es el que afrontan los otros dos profesionales involucrados en la advertencia del cuerpo técnico, quienes aguardan novedades a la distancia tras el cierre del año deportivo en Europa. Sin embargo, otra historia es la de Buendía y Perrone, que recibieron un llamado para que estén atentos en los próximos días por si ocurre un imprevisto y deben reemplazar a otro futbolista de cara al Mundial.

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A pesar de haber quedado marginados del corte definitivo de 26 nombres, el aspecto reglamentario los ampara ante una urgencia: ambos quedaron fuera de la nómina de 26, pero al estar dentro de la prelista de 55 pueden ser alternativas de emergencia si ocurre alguna baja inesperada.

A qué jugadores lesionados reemplazarían Buendía y Perrone en la lista definitiva

Las fichas de recambio están asignadas a puestos específicos donde el departamento médico nacional tiene puesta la lupa por estas horas:

  • Emiliano Buendía: El delantero del Aston Villa, que viene de un cierre de temporada de de ensueño al consagrarse en la Europa League, es la primera opción si Nicolás Paz no logra recuperarse de la molestia en la rodilla izquierda que le impide entrenar con normalidad.

  • Máximo Perrone: El volante central del Como es el recambio que piensa Scaloni por si Leandro Paredes (padece una sobrecarga muscular) o algún mediocampista interno no llega al 100% a la cita mundialista, garantizando un relevo con ritmo de competencia en el fútbol italiano.

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