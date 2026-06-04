El plan de emergencia de Scaloni: quiénes son los cuatro jugadores "reservados" ante posibles bajas en el Mundial

image

La realidad logística de estos profesionales es diferente entre sí. Por un lado, el arquero de River y el volante de Hamburgo se encuentran en Kansas trabajando junto a la delegación —además de otros fines jugadores "adicionales"— de cara a los amistosos con Honduras e Islandia. Esta cercanía geográfica hace que su llamado esté "a mano" del cuerpo técnico para solucionar cualquier imprevisto rápidamente. Por ejemplo, en el caso de Capaldo, que será titular en el primer partido preparatorio, su oportunidad dependerá de la evolución física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

Qué futbolistas esperan el llamado de Scaloni desde sus hogares

Un escenario muy distinto es el que afrontan los otros dos profesionales involucrados en la advertencia del cuerpo técnico, quienes aguardan novedades a la distancia tras el cierre del año deportivo en Europa. Sin embargo, otra historia es la de Buendía y Perrone, que recibieron un llamado para que estén atentos en los próximos días por si ocurre un imprevisto y deben reemplazar a otro futbolista de cara al Mundial.

image

A pesar de haber quedado marginados del corte definitivo de 26 nombres, el aspecto reglamentario los ampara ante una urgencia: ambos quedaron fuera de la nómina de 26, pero al estar dentro de la prelista de 55 pueden ser alternativas de emergencia si ocurre alguna baja inesperada.

A qué jugadores lesionados reemplazarían Buendía y Perrone en la lista definitiva

Las fichas de recambio están asignadas a puestos específicos donde el departamento médico nacional tiene puesta la lupa por estas horas: