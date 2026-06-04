Causa Cuadernos: declaran Lavagna y Fariña en una audiencia clave del juicio contra Cristina Kirchner

La declaración más esperada será la de Roberto Lavagna. El exministro ya había comparecido en el juicio por la causa Vialidad, donde repasó aspectos de su gestión al frente del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Néstor Kirchner y se refirió a investigaciones vinculadas con posibles irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Otro de los testimonios que genera expectativa es el de Leonardo Fariña, quien se convirtió en una figura central de distintas investigaciones judiciales tras declarar como arrepentido en la denominada Ruta del Dinero K. En aquella causa sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba representando intereses del expresidente Kirchner y brindó información sobre presuntas maniobras de lavado de activos.

Testigos claves para la investigación de la supuestas coimas

Ahora, los fiscales y las defensas buscarán profundizar sobre esos antecedentes para determinar si sus dichos pueden aportar elementos de interés para la investigación de los Cuadernos.

La nómina de testigos se completará con la declaración de Mariana Zuvic, exdiputada nacional y una de las principales denunciantes de presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El avance del juicio se vio ralentizado durante mayo debido a la extensión de las audiencias. De los 43 testigos convocados para esa etapa, solamente pudieron declarar ocho. Entre ellos se destacó Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno, quien ratificó ante el tribunal la existencia de bolsos con dinero que, según sostuvo, eran guardados en el departamento donde convivían.