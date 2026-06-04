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Causa Cuadernos: declaran Lavagna y Fariña en una audiencia clave del juicio contra Cristina Kirchner

Tras la suspensión del martes pasado por problemas técnicos en Comodoro Py, este jueves volverán a presentarse tres testigos considerados fundamentales para el avance de la causa de los Cuadernos.

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photoCausa Cuadernos: declaran Lavagna

photoCausa Cuadernos: declaran Lavagna, Fariña y Zuvic en una audiencia clave del juicio contra Cristina Kirchner

El juicio oral por la denominada causa de los Cuadernos de las Coimas tendrá este jueves una nueva audiencia marcada por las declaraciones de tres testigos considerados clave: el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic.

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Las exposiciones habían sido programadas para el martes pasado, pero debieron suspenderse debido a problemas en la conexión de internet que afectaron el normal desarrollo de las audiencias en los tribunales federales de Comodoro Py.

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Los tres testimonios son seguidos de cerca por las partes debido a que podrían aportar elementos relevantes en el proceso que investiga presuntos pagos de sobornos de empresarios a funcionarios públicos durante los gobiernos kirchneristas. Entre los principales acusados se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner junto a exfuncionarios de sus gestiones.

La declaración más esperada será la de Roberto Lavagna. El exministro ya había comparecido en el juicio por la causa Vialidad, donde repasó aspectos de su gestión al frente del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Néstor Kirchner y se refirió a investigaciones vinculadas con posibles irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Otro de los testimonios que genera expectativa es el de Leonardo Fariña, quien se convirtió en una figura central de distintas investigaciones judiciales tras declarar como arrepentido en la denominada Ruta del Dinero K. En aquella causa sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba representando intereses del expresidente Kirchner y brindó información sobre presuntas maniobras de lavado de activos.

Testigos claves para la investigación de la supuestas coimas

Ahora, los fiscales y las defensas buscarán profundizar sobre esos antecedentes para determinar si sus dichos pueden aportar elementos de interés para la investigación de los Cuadernos.

La nómina de testigos se completará con la declaración de Mariana Zuvic, exdiputada nacional y una de las principales denunciantes de presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El avance del juicio se vio ralentizado durante mayo debido a la extensión de las audiencias. De los 43 testigos convocados para esa etapa, solamente pudieron declarar ocho. Entre ellos se destacó Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno, quien ratificó ante el tribunal la existencia de bolsos con dinero que, según sostuvo, eran guardados en el departamento donde convivían.

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