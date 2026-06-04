La fuerte frase de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi: "Si no lo entiende, es un..."

Mauro Icardi Wanda Nara

"Si no lo entiende, es un extraterrestre", la picante declaración de Rosenfeld contra Icardi

Y luego lanzó una picante frase: "Si no lo entiende, es un extraterrestre". Por último, recordó: "Un día el conflicto en el Chateau fue porque él subió a devolver las mascotas y eso generó un descontrol innecesario".

Cabe destacar que el calendario escolar también influye en la organización familiar. Las vacaciones de invierno en el colegio Lincoln serán del 19 de junio al 4 de agosto, y una de las prioridades del acuerdo sería garantizar que las menores no pierdan días de clase.

La resolución fue tomada por el juez Adrián Hagopian, a cargo de la causa civil 106 en la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Defensoría del Menor, quienes fijaron el régimen de visitas para ordenar los encuentros entre el futbolista y sus hijas.

A pesar de que continúa el conflicto judicial entre las partes y aún existiría una deuda vinculada a la cuota alimentaria, la abogada Ana Rosenfeld remarcó la importancia de preservar el vínculo entre las niñas y su padre, apostando al diálogo y al contacto familiar más allá de las diferencias legales.