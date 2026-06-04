A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIASYA

La fuerte frase de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi: "Si no lo entiende, es un..."

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, la abogada de Wanda Nara se refirió al reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas que se producirá este sábado.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 4 jun 2026, 10:06
Banner seguínos en google Primicias Ya
La fuerte frase de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi: Sino lo entiende es un...
La fuerte frase de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi: Sino lo entiende es un...
La fuerte frase de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi: "Sino lo entiende es un..."

Luego de la audiencia judicial que se realizó este miércoles, Mauro Icardi volverá a encontrarse con sus hijas Francesca e Isabella este sábado 6 de junio. Las niñas permanecerán junto al futbolista durante las tres semanas que él estará en Buenos Aires y compartirán también tiempo con China Suárez.

Mientras tanto, Wanda Nara continúa instalada en su casa del barrio El Yacht, en Nordelta, debido a que su departamento del Chateau Libertador está siendo refaccionado. En paralelo, la empresaria reorganiza la rutina familiar con foco en el bienestar de sus hijas.

Leé también

Furioso descargo de Ana Rosenfeld tras el fallo en Italia por la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi

Furioso descargo de Ana Rosenfeld tras el fallo en Italia por la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según trascendió, el acuerdo judicial establece que Icardi deberá ocuparse de llevar a las niñas al colegio, a sus actividades extracurriculares —como danza— y también acompañarlas a las sesiones con la psicóloga. Además, Francesca e Isabella habrían expresado su deseo de trasladar también a sus mascotas durante la estadía con su padre, aunque ese punto habría generado cierta incomodidad por parte del delantero tal como ocurrió el año pasado.

En ese punto, PrimiciasYa habló con la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld y arrojó: "Esperemos que entienda que las mascotas son importantes para las niñas. Él tiene su vida integrada. Las niñas eligen sus mascotas como parte de su entorno y apoyo".

Mauro Icardi Wanda Nara

"Si no lo entiende, es un extraterrestre", la picante declaración de Rosenfeld contra Icardi

Y luego lanzó una picante frase: "Si no lo entiende, es un extraterrestre". Por último, recordó: "Un día el conflicto en el Chateau fue porque él subió a devolver las mascotas y eso generó un descontrol innecesario".

Cabe destacar que el calendario escolar también influye en la organización familiar. Las vacaciones de invierno en el colegio Lincoln serán del 19 de junio al 4 de agosto, y una de las prioridades del acuerdo sería garantizar que las menores no pierdan días de clase.

La resolución fue tomada por el juez Adrián Hagopian, a cargo de la causa civil 106 en la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Defensoría del Menor, quienes fijaron el régimen de visitas para ordenar los encuentros entre el futbolista y sus hijas.

A pesar de que continúa el conflicto judicial entre las partes y aún existiría una deuda vinculada a la cuota alimentaria, la abogada Ana Rosenfeld remarcó la importancia de preservar el vínculo entre las niñas y su padre, apostando al diálogo y al contacto familiar más allá de las diferencias legales.

Mauro Icardi Ana Rosenfeld Wanda Nara

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ana Rosenfeld Mauro Icardi

Lo más visto