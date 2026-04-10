La excelente noticia que recibió Coudet en River antes del clásico con Racing

Si el entrenador lo considera, el ex Banfield podría volver a sumar minutos este domingo ante Racing, e incluso empezar a meterse en la pelea por un lugar en el equipo de cara al Superclásico del próximo 19 de abril.

Cómo llega River al clásico con Racing

Más allá del empate en Bolivia, el Millonario también rescató otro dato positivo: no sufrió nuevas lesiones durante el partido ante Blooming, aunque sí hubo algunas molestias físicas propias del desgaste.

Con ese panorama, el cuerpo técnico comenzó a delinear el equipo para visitar a la Academia. El próximo entrenamiento, previsto para este viernes en el River Camp de Ezeiza, será clave para observar los primeros indicios tácticos y posibles cambios en la formación titular.

Coudet ya dejó en claro que el equipo no será el mismo en todos los partidos y que la rotación será una herramienta fundamental en este tramo de la temporada. Por eso, la recuperación de Galoppo llega en un momento oportuno para ampliar el abanico de opciones.

Con la mira puesta en un duelo clave para el campeonato y la ilusión de escalar a la cima, River se prepara para un clásico exigente con una buena noticia que le da aire a su entrenador.