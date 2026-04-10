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La excelente noticia que recibió Coudet en River antes del clásico con Racing

Tras el empate con Blooming, el DT de River recibió una noticia alentadora de cara al clásico del domingo en Avellaneda.

La excelente noticia que recibió Coudet en River antes del clásico con Racing

Después del empate 1-1 frente a Blooming en el debut por la Copa Sudamericana, River cambió rápidamente el chip y comenzó a enfocarse en su próximo desafío: el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, donde tendrá la posibilidad de quedar como líder de la Zona B del Torneo Apertura.

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En medio de ese escenario exigente, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet recibió una noticia clave que impacta directamente en la planificación del equipo: Giuliano Galoppo recibió el alta médica y volverá a estar disponible.

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El mediocampista, que había sufrido un esguince en su tobillo izquierdo el pasado 21 de marzo, estuvo cerca de tres semanas fuera de las canchas. Su regreso representa una alternativa importante en un contexto donde el DT ya había anticipado que comenzará a rotar el plantel para administrar cargas ante la seguidilla de partidos.

Qué implica la vuelta de Galoppo para River

La recuperación de Galoppo le permite a Coudet sumar una variante en el mediocampo y sostener la competitividad del equipo sin sobrecargar a los habituales titulares. En un calendario apretado, donde se combinan torneo local y competencia internacional, contar con más opciones resulta clave.

Si el entrenador lo considera, el ex Banfield podría volver a sumar minutos este domingo ante Racing, e incluso empezar a meterse en la pelea por un lugar en el equipo de cara al Superclásico del próximo 19 de abril.

Cómo llega River al clásico con Racing

Más allá del empate en Bolivia, el Millonario también rescató otro dato positivo: no sufrió nuevas lesiones durante el partido ante Blooming, aunque sí hubo algunas molestias físicas propias del desgaste.

Con ese panorama, el cuerpo técnico comenzó a delinear el equipo para visitar a la Academia. El próximo entrenamiento, previsto para este viernes en el River Camp de Ezeiza, será clave para observar los primeros indicios tácticos y posibles cambios en la formación titular.

Coudet ya dejó en claro que el equipo no será el mismo en todos los partidos y que la rotación será una herramienta fundamental en este tramo de la temporada. Por eso, la recuperación de Galoppo llega en un momento oportuno para ampliar el abanico de opciones.

Con la mira puesta en un duelo clave para el campeonato y la ilusión de escalar a la cima, River se prepara para un clásico exigente con una buena noticia que le da aire a su entrenador.

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