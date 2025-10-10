En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El curioso posteo de Franco Colapinto antes del GP de Estados Unidos: "Se..."

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, compartió un particular posteo en Instagram antes de iniciar la gira americana de la Fórmula 1.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto atraviesa su primera temporada completa como piloto de Fórmula 1 con el equipo Alpine y, pese a los resultados adversos, mantiene el optimismo y la buena energía. Tras finalizar 16° en el Gran Premio de Singapur, el argentino de 22 años compartió una publicación en Instagram que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos. “Se viene la mejor parte del año”, escribió junto a una foto en la que se lo ve sosteniendo un matafuegos con una sonrisa, mientras una mujer detrás parece indicarle que lo suelte.

Leé también El nuevo jefe de Alpine analizó la carrera de Franco Colapinto en Singapur: ¿cuál fue su veredicto?
el nuevo jefe de alpine analizo la carrera de franco colapinto en singapur: ¿cual fue su veredicto?
image

Franco Colapinto, antes de la carrera de Singapur en la que quedó décimosexto - LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

El detalle que más llamó la atención fue la canción elegida para acompañar la historia: nada menos que “Bomberos al rescate”, del Payaso Plim Plim. Una elección infantil y humorística que contrastó con el contexto deportivo, pero que reafirmó una característica que ya se volvió sello del piloto de Pilar: su capacidad para reírse de sí mismo incluso en los momentos más difíciles.

colapinto_posteo

No es la primera vez que Colapinto acompaña sus posteos con música llamativa. Luego del GP de Singapur, donde volvió a terminar fuera de los puntos, había compartido otra imagen con una frase sincera: “Otro día difícil, dando todo siempre, pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena”, musicalizada con “Historia de un taxi”, de Ricardo Arjona.

El vínculo entre Colapinto y la música se volvió un tema recurrente en las últimas semanas. Antes de correr en Singapur, Alpine publicó un video en el que a cada piloto le preguntaban qué canción escucharía en loop. Sin dudarlo, el argentino eligió dos: “Tu jardín con enanitos” e “Historia de un taxi”.

La respuesta se volvió viral y desató una ola de memes entre los fanáticos. Muchos asociaron el rendimiento del A525 —el modelo actual de Alpine— con el famoso taxi viejo de la canción de Arjona, en alusión a la falta de velocidad del auto. Lejos de incomodarse, Colapinto se sumó al juego y alimentó la narrativa con sus posteos posteriores.

Esta combinación de transparencia deportiva y humor espontáneo lo convirtió rápidamente en uno de los pilotos más queridos por el público argentino, incluso más allá de los resultados en pista.

Cuándo corre Colapinto en el GP de Estados Unidos y cómo será su cronograma

La gira americana de la Fórmula 1 comenzará en Estados Unidos, con dos escalas: Austin y Las Vegas. Colapinto ya se encuentra enfocado en el próximo desafío y los fanáticos argentinos podrán seguirlo desde el viernes 17 de octubre, con la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Austin.

Cronograma del GP de Estados Unidos (hora argentina):

  • Viernes 17 de octubre

    • Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30

    • Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15

  • Sábado 18 de octubre

    • Sprint: 14.00 a 14.30

    • Clasificación: 18.00 a 19.00

  • Domingo 19 de octubre

    • Carrera: 16.00

Con un calendario exigente y mucho por mejorar desde lo deportivo, Colapinto eligió no dramatizar y afrontar la gira americana con la misma actitud que mostró desde sus primeras carreras: trabajo, constancia y una dosis justa de humor para aliviar la presión. Si su intuición es cierta y se viene “la mejor parte del año”, lo sabremos muy pronto en pista.

