El curioso posteo de Franco Colapinto antes del GP de Estados Unidos: "Se..."

El vínculo entre Colapinto y la música se volvió un tema recurrente en las últimas semanas. Antes de correr en Singapur, Alpine publicó un video en el que a cada piloto le preguntaban qué canción escucharía en loop. Sin dudarlo, el argentino eligió dos: “Tu jardín con enanitos” e “Historia de un taxi”.

La respuesta se volvió viral y desató una ola de memes entre los fanáticos. Muchos asociaron el rendimiento del A525 —el modelo actual de Alpine— con el famoso taxi viejo de la canción de Arjona, en alusión a la falta de velocidad del auto. Lejos de incomodarse, Colapinto se sumó al juego y alimentó la narrativa con sus posteos posteriores.

Esta combinación de transparencia deportiva y humor espontáneo lo convirtió rápidamente en uno de los pilotos más queridos por el público argentino, incluso más allá de los resultados en pista.

Cuándo corre Colapinto en el GP de Estados Unidos y cómo será su cronograma

La gira americana de la Fórmula 1 comenzará en Estados Unidos, con dos escalas: Austin y Las Vegas. Colapinto ya se encuentra enfocado en el próximo desafío y los fanáticos argentinos podrán seguirlo desde el viernes 17 de octubre, con la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Austin.

Cronograma del GP de Estados Unidos (hora argentina):

Viernes 17 de octubre • Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30 • Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15

Sábado 18 de octubre • Sprint: 14.00 a 14.30 • Clasificación: 18.00 a 19.00

Domingo 19 de octubre • Carrera: 16.00

Con un calendario exigente y mucho por mejorar desde lo deportivo, Colapinto eligió no dramatizar y afrontar la gira americana con la misma actitud que mostró desde sus primeras carreras: trabajo, constancia y una dosis justa de humor para aliviar la presión. Si su intuición es cierta y se viene “la mejor parte del año”, lo sabremos muy pronto en pista.