En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Singapur
ATENCIÓN

El nuevo jefe de Alpine analizó la carrera de Franco Colapinto en Singapur: ¿cuál fue su veredicto?

Steve Nielsen, nuevo jefe de Alpine, evaluó el desempeño de Franco Colapinto en el GP de Singapur. También analizó la próxima carrera en Austin como oportunidad de revancha.

El nuevo jefe de Alpine analizó la carrera de Franco Colapinto en Singapur: ¿cuál fue su veredicto?

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Singapur con un 16º puesto que no reflejó del todo el potencial que mostró en distintos tramos del circuito urbano de Marina Bay. El piloto argentino, que había prometido una “estrategia loca”, avanzó tres posiciones apenas se apagaron los semáforos y se mantuvo en ritmo competitivo hasta que la degradación de los neumáticos lo dejó sin margen en las vueltas finales.

Leé también Colapinto, frustrado tras su 16° puesto en Singapur: "Le pongo mucha garra, pero no sale nada"
Colapinto, frustrado tras su 16° puesto en Singapur: Le pongo mucha garra, pero no sale nada
image

El balance del equipo Alpine no fue el esperado, pero la mirada desde arriba no se centró únicamente en los números. Steve Nielsen, flamante director de la escudería, grabó un mensaje para los seguidores del equipo y ofreció su veredicto sobre la actuación del argentino.

Primero, Nielsen abrió con una felicitación a McLaren por el título de Constructores obtenido este domingo, como señal de respeto hacia el campeón del año. Luego, la atención pasó directamente al análisis de lo hecho por Colapinto. “Franco tuvo una buena largada y logró avanzar posiciones en la primera vuelta. Optamos por una estrategia agresiva bastante temprano, intentando un undercut sobre los autos de adelante, lo que obligó a Franco a gestionar una tanda larga con los neumáticos medios”, explicó el británico.

El propio piloto había anticipado que intentarían algo diferente para evitar quedar atrapados en el fondo del pelotón. Esa táctica impactó directamente en el desarrollo de su carrera. Durante gran parte de la competencia, logró mantenerse por delante de sus rivales directos y estirar el ritmo con consistencia. Sin embargo, la apuesta tuvo un costo evidente. “Parecía prometedor, pero perdió rendimiento al final debido a la degradación de los neumáticos”, admitió Nielsen.

Aunque el puesto 16 no modifica la tabla de posiciones ni genera impacto deportivo concreto, en Alpine destacaron algunos momentos clave del fin de semana. La largada, la iniciativa estratégica y la pelea en pista frente a autos del mismo rango fueron marcados como señales positivas, en un circuito complicado y con una climatología extrema: Singapur había sido declarada sede de “riesgo por calor extremo” por la organización, que autorizó incluso el uso de chalecos refrigerantes para proteger a los pilotos.

Qué balance hizo Alpine del fin de semana

Más allá del resultado, Nielsen quiso dejar claro que la carrera dejó aprendizajes hacia lo que viene: “No es el resultado que buscamos alcanzar, pero hay muchos aspectos positivos que rescatar. Llegamos a Austin con más optimismo, creemos que podemos rendir mejor en un circuito mucho más tradicional”.

La escudería no consiguió sumar puntos y quedó lejos de los puestos de mitad de tabla, donde la pelea suele ser más abierta cuando el trazado ofrece mayores posibilidades de sobrepaso. El circuito de Marina Bay, estrecho y exigente, casi no brinda margen para errores, algo que el mismo Colapinto había remarcado en la previa: “No hay margen de error”, había dicho el argentino antes de subirse al auto.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

El calendario no da respiro y Alpine ya apunta al próximo destino. La Fórmula 1 se trasladará a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Austin, en Texas, donde el equipo espera mejorar el rendimiento global.

Fechas y horarios del GP de Austin (hora argentina)

Viernes 17 de octubre

• Práctica Libre 1: 14.30 a 15.30

• Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15

Sábado 18 de octubre

• Sprint: 14.00 a 14.30

• Clasificación: 18.00 a 19.00

Domingo 19 de octubre

• Carrera: 16.00

La cita en Estados Unidos será clave para medir hasta dónde puede evolucionar Alpine en la parte final de la temporada. Para Colapinto, la experiencia en Singapur ofreció exposición, toma de decisiones en pista y una mirada interna favorable de parte de su nuevo jefe, un factor que no pasa desapercibido en la proyección de su futuro dentro de la categoría.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Singapur
Notas relacionadas
La Fórmula 1 elogió a Colapinto tras su actuación en Singapur: "El argentino..."
El nuevo jefe de Alpine analizó la carrera de Franco Colapinto en Singapur: ¿cuál fue su veredicto?
GP de Singapur 2025: Colapinto terminó 16° y McLaren se consagró campeón de la Copa de Constructores

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar