¿Sigue o no? El llamativo análisis de un especialista de la F1 sobre el futuro de Colapinto: "No hay..."

El especialista subrayó que esos resultados no dejan lugar a dudas: “Si la evaluación es esta, claramente estamos ante un piloto que ya, por mí, estaría anunciando su continuidad para el año que viene. No tengo ninguna duda de esto”.

Quién podría ser el compañero de Gasly en 2026

La decisión final sobre el futuro de Colapinto depende de Flavio Briatore, quien recientemente dejó el puesto transitorio de jefe de equipo para retomar su rol de asesor deportivo. Según el propio Briatore, la escudería confirmará al segundo piloto de Alpine 2026 entre octubre y noviembre.

Los dos nombres en consideración son Franco Colapinto y Paul Aron, actual piloto de reserva. Puente fue tajante al respecto: “No hay ningún rival, además, en la periferia disponible. ¿O acaso lo es Paul Aron? Que tiene media hora en un entrenamiento libre número uno. No hay equivalencias”.

Con esa frase, dejó claro que, en su opinión, no hay argumentos deportivos sólidos para que Alpine elija a otro corredor que no sea el argentino.

Un futuro con motores Mercedes y nuevas expectativas

Luego de una temporada 2025 para el olvido, Alpine ya planifica su reconstrucción técnica de cara a 2026. El equipo incorporará motores Mercedes, lo que podría representar un salto de calidad significativo y permitirle competir en la zona media-alta de la grilla.

Puente advirtió que, en ese contexto, mantener a Colapinto sería clave: “Si está el año que viene, atentos con la largada de Singapur o con cualquier otra largada. Franco, si por algo se destacó el domingo pasado, no fue solo por la largada, sino porque después tenía que defender lo logrado. Y ahí entran los problemas: todos los autos son mejores al Alpine. Entonces, siempre queda vulnerable a ser superado”.

Aun así, su capacidad para sostener el rendimiento bajo presión y su consistencia en pista lo posicionan como una pieza valiosa en el futuro inmediato de la escudería.

Con el anuncio de Alpine previsto para las próximas semanas, el rendimiento del argentino sigue generando consenso entre los especialistas: Franco Colapinto se ganó su lugar en la Fórmula 1 y la continuidad parece ser el paso natural en su carrera.