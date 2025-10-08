En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

¿Sigue o no? El llamativo análisis de un especialista de la F1 sobre el futuro de Colapinto: "No hay..."

Un periodista especializado en Fórmula 1 dio sólidos argumentos para asegurar que Franco Colapinto debe continuar en Alpine en 2026. Además, fue muy crítico del rendimiento del actual monoplaza de la escudería francesa.

¿Sigue o no? El llamativo análisis de un especialista de la F1 sobre el futuro de Colapinto: No hay...

Franco Colapinto volvió a destacarse en el Gran Premio de Singapur, donde finalizó 16° y superó nuevamente a su compañero de equipo Pierre Gasly, que terminó 19°. A pesar de una estrategia desfavorable, el argentino ratificó su crecimiento dentro de Alpine, y para muchos especialistas, la escudería francesa ya no tiene motivos para postergar su renovación.

Leé también Colapinto, frustrado tras su 16° puesto en Singapur: "Le pongo mucha garra, pero no sale nada"
Colapinto, frustrado tras su 16° puesto en Singapur: Le pongo mucha garra, pero no sale nada
image

Uno de los análisis más contundentes lo brindó Adrián Puente, periodista de Fox Sports y referente en la cobertura de la Fórmula 1 en Latinoamérica. En su evaluación, Puente aseguró que Colapinto “ya demostró” tener nivel para continuar y que el verdadero problema de Alpine no está en sus pilotos, sino en el auto.

“Es un auto que no corre”: la dura crítica de Puente a Alpine

Puente no ahorró críticas al hablar del monoplaza que el equipo francés presentó esta temporada. “Es un auto que no corre, que no tiene potencia, que no tiene velocidad final, que no resiste, que quema neumáticos”, enumeró, evidenciando la falta de competitividad del actual modelo.

Pese a esas limitaciones, Colapinto consiguió destacarse frente a Gasly en repetidas oportunidades, incluso en circuitos de alta exigencia. “Franco es el que largó el último fin de semana en Singapur de esa manera. Es el que superó a (Fernando) Alonso en Austin, el que superó a (Lewis) Hamilton en Brasil. Es quien ahora le gana a Gasly: le ganó tres de las últimas cinco carreras y le va ganando cuatro de las últimas cinco con el sábado de clasificación”, repasó Puente.

El especialista subrayó que esos resultados no dejan lugar a dudas: “Si la evaluación es esta, claramente estamos ante un piloto que ya, por mí, estaría anunciando su continuidad para el año que viene. No tengo ninguna duda de esto”.

Quién podría ser el compañero de Gasly en 2026

La decisión final sobre el futuro de Colapinto depende de Flavio Briatore, quien recientemente dejó el puesto transitorio de jefe de equipo para retomar su rol de asesor deportivo. Según el propio Briatore, la escudería confirmará al segundo piloto de Alpine 2026 entre octubre y noviembre.

Los dos nombres en consideración son Franco Colapinto y Paul Aron, actual piloto de reserva. Puente fue tajante al respecto: “No hay ningún rival, además, en la periferia disponible. ¿O acaso lo es Paul Aron? Que tiene media hora en un entrenamiento libre número uno. No hay equivalencias”.

Con esa frase, dejó claro que, en su opinión, no hay argumentos deportivos sólidos para que Alpine elija a otro corredor que no sea el argentino.

Un futuro con motores Mercedes y nuevas expectativas

Luego de una temporada 2025 para el olvido, Alpine ya planifica su reconstrucción técnica de cara a 2026. El equipo incorporará motores Mercedes, lo que podría representar un salto de calidad significativo y permitirle competir en la zona media-alta de la grilla.

Puente advirtió que, en ese contexto, mantener a Colapinto sería clave: “Si está el año que viene, atentos con la largada de Singapur o con cualquier otra largada. Franco, si por algo se destacó el domingo pasado, no fue solo por la largada, sino porque después tenía que defender lo logrado. Y ahí entran los problemas: todos los autos son mejores al Alpine. Entonces, siempre queda vulnerable a ser superado”.

Aun así, su capacidad para sostener el rendimiento bajo presión y su consistencia en pista lo posicionan como una pieza valiosa en el futuro inmediato de la escudería.

Con el anuncio de Alpine previsto para las próximas semanas, el rendimiento del argentino sigue generando consenso entre los especialistas: Franco Colapinto se ganó su lugar en la Fórmula 1 y la continuidad parece ser el paso natural en su carrera.

