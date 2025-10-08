El futuro de Colapinto: las claves que reveló el nuevo jefe de Alpine que sacuden al mundo de la F1

Quiénes compiten por el segundo asiento de Alpine

Según Nielsen, la lucha por el asiento junto a Gasly está limitada a dos pilotos: Franco Colapinto y Paul Aron, el piloto de reserva del equipo. La ventaja del argentino es clara: actualmente es titular, cuenta con casi un año de experiencia en la categoría y ha superado a su compañero en varias carreras recientes. “Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo. Todavía faltan unas carreras para decidir”, explicó Nielsen, dejando en evidencia que la experiencia y la consistencia de Colapinto lo posicionan como favorito frente a un novato con escasas prácticas libres en la F1.