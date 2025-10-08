El futuro de Colapinto: las claves que reveló el nuevo jefe de Alpine que sacuden al mundo de la F1

Cómo evaluó Alpine el rendimiento de Colapinto
Steve Nielsen, quien asumió la dirección de Alpine a principios de septiembre, destacó que Colapinto logró equipararse en nivel a Gasly tras un inicio complicado. “Franco tuvo un inicio complicado, pero ahora se equilibró. En las últimas tres carreras tuvo ritmo y estuvo a la altura de Pierre. Eso es muy bueno”, afirmó Nielsen. No obstante, el británico remarcó que el piloto deberá sostener este rendimiento para asegurar su continuidad, ya que el futuro de Alpine dependerá de la consistencia que demuestre hasta las últimas carreras de la temporada.