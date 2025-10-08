En vivo Radio La Red
El futuro de Colapinto: las claves que reveló el nuevo jefe de Alpine que sacuden al mundo de la F1

El desempeño del piloto argentino en el Gran Premio de Singapur y las declaraciones del nuevo director del equipo, Steve Nielsen, dan pistas claras sobre su continuidad en Alpine para la temporada 2026.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se acerca a su cierre, y la atención se centra en Alpine y en la confirmación de su alineación de pilotos para 2026. Franco Colapinto, con un rendimiento destacado en Singapur, se mantiene como principal candidato a conservar el segundo asiento junto a Pierre Gasly.

Cómo evaluó Alpine el rendimiento de Colapinto

Steve Nielsen, quien asumió la dirección de Alpine a principios de septiembre, destacó que Colapinto logró equipararse en nivel a Gasly tras un inicio complicado. “Franco tuvo un inicio complicado, pero ahora se equilibró. En las últimas tres carreras tuvo ritmo y estuvo a la altura de Pierre. Eso es muy bueno”, afirmó Nielsen. No obstante, el británico remarcó que el piloto deberá sostener este rendimiento para asegurar su continuidad, ya que el futuro de Alpine dependerá de la consistencia que demuestre hasta las últimas carreras de la temporada.

Quiénes compiten por el segundo asiento de Alpine

Según Nielsen, la lucha por el asiento junto a Gasly está limitada a dos pilotos: Franco Colapinto y Paul Aron, el piloto de reserva del equipo. La ventaja del argentino es clara: actualmente es titular, cuenta con casi un año de experiencia en la categoría y ha superado a su compañero en varias carreras recientes. “Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo. Todavía faltan unas carreras para decidir”, explicó Nielsen, dejando en evidencia que la experiencia y la consistencia de Colapinto lo posicionan como favorito frente a un novato con escasas prácticas libres en la F1.

Qué reconocimientos recibió Colapinto después de Singapur

Tras el Gran Premio, Nielsen destacó a Colapinto como uno de los puntos positivos del fin de semana para Alpine, un equipo que no logró sumar puntos en Marina Bay. “Tuvo una buena largada y logró avanzar posiciones en la primera vuelta. Parecía prometedor, pero perdió rendimiento al final debido a la degradación de los neumáticos”, señaló. El director subrayó que, aunque el resultado final no fue el esperado, la actuación del argentino mostró mejoras significativas que podrían inclinar la balanza a su favor para 2026.

El anuncio oficial de Alpine sobre los pilotos que competirán la próxima temporada se espera entre fines de octubre y principios de noviembre, coincidiendo con la gira de la F1 por Estados Unidos, México y Brasil. Mientras tanto, Colapinto mantiene intactas sus chances de continuar y seguir consolidándose como figura de la escudería francesa.

