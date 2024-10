El DESGARRADOR testimonio de la ex pareja de Néstor Ortigoza: "Estoy..."

image.png

“Tengo miedo, me apuñalaron las ruedas del auto. El otro día salí y encontré una puñalada en el vehículo. El miedo es real, está acá”, confesó la mujer, visiblemente angustiada. “Estoy pasando el peor momento de mi vida, me siento muerta en vida, no tienen idea de lo que estoy sufriendo”, continuó.