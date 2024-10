Piden la detención de Néstor Ortigoza por violar la perimetral contra su ex: "Estoy muerta en vida"

image.png

El conflicto entre Cassiau y Ortigoza tomó estado público en septiembre, cuando comenzaron a circular videos en los que se ve al ex jugador agrediendo a la mujer, quien en una de las grabaciones aparece con la boca ensangrentada. El Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora impuso una orden de restricción, pero la ex pareja asegura que esta no fue respetada.