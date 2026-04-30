La sorpresiva decisión de Úbeda con Adam Bareiro tras su expulsión ante Cruzeiro

Adam Bareiro está al límite de tarjetas amarillas en el Torneo Apertura. En caso de ser titular y recibir una nueva amonestación frente al "Ferroviario", el atacante quedaría automáticamente suspendido para el inicio de los octavos de final del certamen doméstico. Ante este riesgo, el DT prefirió no exponerlo y guardarlo para asegurar su presencia en los cruces de eliminación directa.

Con esta medida, el cuerpo técnico busca sostener la rotación del plantel —que mayoritariamente estará compuesto por suplentes en este compromiso— y, al mismo tiempo, cuidar a un jugador clave de cara a lo que viene, evitando que una contingencia del juego complique el armado del equipo en la fase más decisiva del campeonato.

Cuándo y a qué hora juega Boca contra Central Córdoba

El Xeneize se prepara para un viaje al norte argentino con el objetivo de cerrar la fase regular con una victoria que le permita llegar con confianza a los "mata-mata".

Partido: Central Córdoba vs. Boca Juniors

Fecha: Sábado 2 de mayo

Horario: 16:15 (hora de Argentina)

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Boca llega a esta instancia con la tranquilidad de haber cumplido gran parte de sus objetivos previos, pero con la necesidad de reponerse anímicamente tras el golpe en la Libertadores. La gestión de las amonestaciones y el descanso de las figuras parecen ser las prioridades de un Úbeda que no quiere dejar ningún detalle librado al azar en el tramo final del semestre.