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La sorpresiva decisión de Úbeda con Adam Bareiro tras su expulsión ante Cruzeiro

Tras el fin del invicto en la Copa Libertadores, Claudio Úbeda ultima detalles para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura. La decisión del DT de Boca sobre Adam Bareiro.

La sorpresiva decisión de Úbeda con Adam Bareiro tras su expulsión ante Cruzeiro

Luego de la ajustada derrota ante Cruzeiro en Belo Horizonte, que significó el final de una racha histórica de 14 partidos sin caídas, Boca Juniors ya dio vuelta la página. El conjunto de La Ribera debe afrontar el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, y Claudio Úbeda ya comenzó a delinear un equipo con varias modificaciones.

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En este contexto, todas las miradas se posaron sobre Adam Bareiro. El delantero, que fue expulsado en el primer tiempo del duelo internacional en Brasil, se perfilaba como el candidato natural a liderar el ataque en Santiago del Estero. Sin embargo, en las últimas horas, el cuerpo técnico tomó una determinación que sorprendió a muchos: el paraguayo iniciará el partido en el banco de suplentes.

¿Por qué Adam Bareiro será suplente ante Central Córdoba si está suspendido en la Copa?

La lógica indicaba que, al no poder estar presente el próximo martes contra Barcelona de Guayaquil por su sanción en la Libertadores, Bareiro sumaría minutos en el torneo local. No obstante, la decisión de Úbeda no es un castigo por lo ocurrido en Brasil, sino una estrategia de prevención reglamentaria.

Adam Bareiro está al límite de tarjetas amarillas en el Torneo Apertura. En caso de ser titular y recibir una nueva amonestación frente al "Ferroviario", el atacante quedaría automáticamente suspendido para el inicio de los octavos de final del certamen doméstico. Ante este riesgo, el DT prefirió no exponerlo y guardarlo para asegurar su presencia en los cruces de eliminación directa.

Con esta medida, el cuerpo técnico busca sostener la rotación del plantel —que mayoritariamente estará compuesto por suplentes en este compromiso— y, al mismo tiempo, cuidar a un jugador clave de cara a lo que viene, evitando que una contingencia del juego complique el armado del equipo en la fase más decisiva del campeonato.

Cuándo y a qué hora juega Boca contra Central Córdoba

El Xeneize se prepara para un viaje al norte argentino con el objetivo de cerrar la fase regular con una victoria que le permita llegar con confianza a los "mata-mata".

  • Partido: Central Córdoba vs. Boca Juniors

  • Fecha: Sábado 2 de mayo

  • Horario: 16:15 (hora de Argentina)

  • Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Boca llega a esta instancia con la tranquilidad de haber cumplido gran parte de sus objetivos previos, pero con la necesidad de reponerse anímicamente tras el golpe en la Libertadores. La gestión de las amonestaciones y el descanso de las figuras parecen ser las prioridades de un Úbeda que no quiere dejar ningún detalle librado al azar en el tramo final del semestre.

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