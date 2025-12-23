En vivo Radio La Red
Deportes
Futbolista
VIDEO

El festejo que casi termina en tragedia: la pirueta de un futbolista que generó preocupación

Una peligrosa pirueta dejó al futbolista Patson Daka tendido en el suelo y generó preocupación. Mirá el video que impacta al mundo.

Patson Daka

Patson Daka, de Zambia, se dobló el cuello en el festejo y es duda para lo que resta del torneo ABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

La Copa Africana de Naciones dejó una de las imágenes más escalofriantes del torneo en apenas su segunda jornada. El empate 1-1 entre Zambia y Mali, por el Grupo A, pasó a un segundo plano cuando Patson Daka, autor del gol agónico, protagonizó un festejo que casi termina en tragedia y encendió las alarmas en todo el estadio Mohammed V de Casablanca.

El delantero zambiano convirtió en tiempo de descuento y, en medio de la euforia, intentó una pirueta que salió mal: resbaló, cayó de cabeza y su cuello quedó doblado de manera extremadamente peligrosa. La secuencia fue tan impactante que el silencio reemplazó por unos segundos a la celebración, mientras el jugador permanecía tendido en el césped.

piruetamortal

Patson Daka, autor del gol de Zambia en la primera fecha de la Copa Africana de Naciones

Cómo fue el partido entre Mali y Zambia

El encuentro había comenzado favorable para Mali, que se puso en ventaja a los 16 minutos del segundo tiempo. Tras una distracción defensiva de Zambia, Lassine Sinayoko aprovechó la oportunidad y empujó la pelota al gol. El mediocampista, que juega en el Auxerre de Francia, marcó así el primer tanto del partido en Casablanca.

Con el correr de los minutos, Zambia buscó el empate con insistencia, pero recién logró romper la resistencia rival en tiempo agregado. A los 47 minutos del complemento, Patson Daka recibió un centro preciso de Mathews Banda y, sin marca en el área, conectó un cabezazo que venció al arquero Djigui Diarra para establecer el 1-1 definitivo.

El gol significaba un punto valioso para Zambia, pero el festejo terminó opacando el resultado.

Qué pasó en el festejo que generó tanta preocupación

Luego de convertir, Daka corrió con los brazos abiertos hacia un costado del campo y, en medio de la emoción, intentó realizar una medialuna. En ese movimiento, su brazo izquierdo se patinó sobre el césped, perdió estabilidad y cayó de cabeza, con el cuello doblándose de forma alarmante.

Embed

El delantero, de 27 años y actual jugador del Leicester City de Inglaterra, quedó tendido en el suelo y no continuó con la celebración. Mientras varios compañeros se acercaron a abrazarlo sin advertir de inmediato la gravedad de la caída, otros mostraron preocupación por su estado físico al notar que algo no estaba bien.

Con el paso de los segundos, el atacante logró reincorporarse, terminar el festejo y disputar los minutos finales del encuentro, pero la imagen ya había generado inquietud entre los hinchas y el cuerpo médico.

Cómo se encuentra Patson Daka tras el susto

Luego del partido, y pese a que el futbolista pudo retirarse por sus propios medios, la federación confirmó que Daka será sometido a estudios médicos para descartar una lesión cervical. El objetivo es evaluar si el impacto pudo haber afectado su cuello y determinar si estará disponible para los próximos compromisos del torneo.

Una eventual ausencia sería un golpe duro para Zambia, que deposita grandes expectativas en su goleador para el resto de la competencia.

Cómo sigue la Copa Africana de Naciones

El empate dejó a Mali y Zambia con un punto en el Grupo A, en una zona que también integra Marruecos, el seleccionado anfitrión, que inició el certamen con una victoria destacada y un gol de chilena de Ayoub El Kaabi.

La Copa Africana de Naciones se disputa en Marruecos hasta el 18 de enero, con 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los mejores terceros avanzarán a los octavos de final, dando inicio a la fase eliminatoria que culminará con la final en el estadio Moulay Abdellah de Rabat.

Mientras el torneo sigue su curso, la impactante caída de Daka ya quedó marcada como una de las postales más inquietantes de esta edición.

