El festejo que casi termina en tragedia: la pirueta de un futbolista que generó preocupación

Con el correr de los minutos, Zambia buscó el empate con insistencia, pero recién logró romper la resistencia rival en tiempo agregado. A los 47 minutos del complemento, Patson Daka recibió un centro preciso de Mathews Banda y, sin marca en el área, conectó un cabezazo que venció al arquero Djigui Diarra para establecer el 1-1 definitivo.

El gol significaba un punto valioso para Zambia, pero el festejo terminó opacando el resultado.

Qué pasó en el festejo que generó tanta preocupación

Luego de convertir, Daka corrió con los brazos abiertos hacia un costado del campo y, en medio de la emoción, intentó realizar una medialuna. En ese movimiento, su brazo izquierdo se patinó sobre el césped, perdió estabilidad y cayó de cabeza, con el cuello doblándose de forma alarmante.

Embed

El delantero, de 27 años y actual jugador del Leicester City de Inglaterra, quedó tendido en el suelo y no continuó con la celebración. Mientras varios compañeros se acercaron a abrazarlo sin advertir de inmediato la gravedad de la caída, otros mostraron preocupación por su estado físico al notar que algo no estaba bien.

Con el paso de los segundos, el atacante logró reincorporarse, terminar el festejo y disputar los minutos finales del encuentro, pero la imagen ya había generado inquietud entre los hinchas y el cuerpo médico.

Cómo se encuentra Patson Daka tras el susto

Luego del partido, y pese a que el futbolista pudo retirarse por sus propios medios, la federación confirmó que Daka será sometido a estudios médicos para descartar una lesión cervical. El objetivo es evaluar si el impacto pudo haber afectado su cuello y determinar si estará disponible para los próximos compromisos del torneo.

Una eventual ausencia sería un golpe duro para Zambia, que deposita grandes expectativas en su goleador para el resto de la competencia.

Cómo sigue la Copa Africana de Naciones

El empate dejó a Mali y Zambia con un punto en el Grupo A, en una zona que también integra Marruecos, el seleccionado anfitrión, que inició el certamen con una victoria destacada y un gol de chilena de Ayoub El Kaabi.

La Copa Africana de Naciones se disputa en Marruecos hasta el 18 de enero, con 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los mejores terceros avanzarán a los octavos de final, dando inicio a la fase eliminatoria que culminará con la final en el estadio Moulay Abdellah de Rabat.

Mientras el torneo sigue su curso, la impactante caída de Daka ya quedó marcada como una de las postales más inquietantes de esta edición.