En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Dibu Martínez
Independiente
BOMBAZO

¿Vuelve al fútbol argentino? Dibu Martínez habló sobre su futuro y sacudió a los hinchas de Independiente

Emiliano "Dibu" Martínez se refirió a la chance de volver al fútbol argentino, y dejó definiciones claras sobre su presente en Aston Villa y lo que viene tras el Mundial.

¿Vuelve al fútbol argentino? Dibu Martínez habló sobre su futuro y sacudió a los hinchas de Independiente

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser noticia fuera del arco. Esta vez no fue por una atajada decisiva ni por una actuación consagratoria con la Selección argentina, sino por sus palabras sobre el futuro de su carrera y la posibilidad —siempre latente para los hinchas— de regresar al país para jugar en Independiente, el club donde dio sus primeros pasos. Con declaraciones sinceras y sin rodeos, el arquero campeón del mundo sorprendió al ponerle un freno a esa ilusión.

Leé también El inesperado mensaje de Aston Villa tras el pase frustrado de Dibu Martínez al Manchester United
el inesperado mensaje de aston villa tras el pase frustrado de dibu martinez al manchester united
image

A sus 33 años, Dibu atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria. Consolidado como titular indiscutido en el Aston Villa y como una pieza clave del ciclo de Lionel Scaloni, el marplatense explicó que hoy no contempla un regreso al fútbol argentino, al menos en el corto plazo. Y lo hizo con una frase que rápidamente se viralizó: “Las últimas balas se van perdiendo”.

Qué dijo Dibu Martínez sobre volver a Independiente

Consultado sobre la chance de volver a ponerse el buzo del Rojo, Martínez fue claro: lo ve “muy difícil”. El arquero recordó que todavía tiene dos años más de contrato con el Aston Villa y que su presente en Inglaterra es positivo, tanto desde lo deportivo como desde lo personal.

“Yo quiero volver bien. Capaz volver tan grande no es algo que yo quiera”, expresó, dejando en evidencia que, si algún día decide regresar al fútbol argentino, no quiere hacerlo en una etapa final y lejos de su mejor versión. Para muchos hinchas de Independiente, sus palabras sonaron a un mensaje realista, aunque distante de la expectativa emocional que suele rodear su nombre.

¿Por qué hoy prioriza seguir en Europa?

Más allá del vínculo afectivo con Independiente, club en el que realizó parte de las inferiores antes de emigrar joven a Europa, el Dibu explicó que se siente cómodo en la Premier League. Considera que es una de las ligas más exigentes del mundo y que competir al máximo nivel cada fin de semana es clave para sostener su rendimiento.

Además, Martínez dejó en claro que su foco está puesto en llegar de la mejor manera al próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la Copa del Mundo de Qatar 2022 como punto más alto de su carrera, el arquero quiere prolongar ese nivel y entiende que el contexto europeo le ofrece las mejores herramientas para lograrlo.

¿Piensa en otras ligas para el futuro?

Aunque descartó, por ahora, un regreso al fútbol argentino, el arquero sí abrió la puerta a otros destinos una vez finalizada su etapa en la Premier League. En ese sentido, mencionó ligas como la MLS o la de Arabia Saudita, opciones que aparecen en el radar de varios futbolistas experimentados.

“Estoy abierto”, afirmó, aunque aclaró que la próxima decisión importante no será solo deportiva, sino también familiar. Ese detalle deja entrever que, cuando llegue el momento de un cambio, no solo pesará el proyecto futbolístico, sino también el impacto en su entorno más cercano.

Qué significa Independiente en la carrera del Dibu

Independiente fue una parte fundamental en la formación de Emiliano Martínez, aunque su debut profesional se dio en Europa. Desde muy joven, el arquero emigró y construyó una carrera marcada por la perseverancia, las cesiones y la espera de una oportunidad que tardó en llegar, pero que terminó aprovechando al máximo.

Ese recorrido hace que el posible regreso al club tenga una carga simbólica fuerte, tanto para él como para los hinchas. Sin embargo, sus declaraciones reflejan una postura madura: no quiere que ese retorno, si ocurre, sea desde un lugar de desgaste o nostalgia, sino desde la competitividad.

Un futuro abierto, pero sin apuros

Por ahora, el camino de Dibu Martínez sigue en Inglaterra. Con contrato vigente, buen presente y el objetivo claro de llegar al próximo Mundial en plenitud, el arquero prefiere no acelerar decisiones ni alimentar expectativas que hoy no puede cumplir.

Sus palabras no cierran definitivamente la puerta a Independiente, pero sí la dejan entreabierta y lejana. Para el Rojo y sus hinchas, la ilusión deberá esperar. Para el Dibu, el desafío sigue siendo sostener su mejor versión en la élite del fútbol mundial, mientras administra, como él mismo dijo, esas “últimas balas” de una carrera que ya es histórica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dibu Martínez Independiente Fútbol
Notas relacionadas
Dibu Martínez y su fuerte crítica al arbitraje tras la derrota ante Ecuador: "No sé..."
La inesperada confesión del Dibu Martínez sobre el próximo Mundial: "Tengo..."
"No se mató nadie de pedo": así quedaron los micros de los hinchas de Estudiantes tras el fuerte choque

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar