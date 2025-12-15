¿Vuelve al fútbol argentino? Dibu Martínez habló sobre su futuro y sacudió a los hinchas de Independiente

¿Por qué hoy prioriza seguir en Europa?

Más allá del vínculo afectivo con Independiente, club en el que realizó parte de las inferiores antes de emigrar joven a Europa, el Dibu explicó que se siente cómodo en la Premier League. Considera que es una de las ligas más exigentes del mundo y que competir al máximo nivel cada fin de semana es clave para sostener su rendimiento.

Además, Martínez dejó en claro que su foco está puesto en llegar de la mejor manera al próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la Copa del Mundo de Qatar 2022 como punto más alto de su carrera, el arquero quiere prolongar ese nivel y entiende que el contexto europeo le ofrece las mejores herramientas para lograrlo.

¿Piensa en otras ligas para el futuro?

Aunque descartó, por ahora, un regreso al fútbol argentino, el arquero sí abrió la puerta a otros destinos una vez finalizada su etapa en la Premier League. En ese sentido, mencionó ligas como la MLS o la de Arabia Saudita, opciones que aparecen en el radar de varios futbolistas experimentados.

“Estoy abierto”, afirmó, aunque aclaró que la próxima decisión importante no será solo deportiva, sino también familiar. Ese detalle deja entrever que, cuando llegue el momento de un cambio, no solo pesará el proyecto futbolístico, sino también el impacto en su entorno más cercano.

Qué significa Independiente en la carrera del Dibu

Independiente fue una parte fundamental en la formación de Emiliano Martínez, aunque su debut profesional se dio en Europa. Desde muy joven, el arquero emigró y construyó una carrera marcada por la perseverancia, las cesiones y la espera de una oportunidad que tardó en llegar, pero que terminó aprovechando al máximo.

Ese recorrido hace que el posible regreso al club tenga una carga simbólica fuerte, tanto para él como para los hinchas. Sin embargo, sus declaraciones reflejan una postura madura: no quiere que ese retorno, si ocurre, sea desde un lugar de desgaste o nostalgia, sino desde la competitividad.

Un futuro abierto, pero sin apuros

Por ahora, el camino de Dibu Martínez sigue en Inglaterra. Con contrato vigente, buen presente y el objetivo claro de llegar al próximo Mundial en plenitud, el arquero prefiere no acelerar decisiones ni alimentar expectativas que hoy no puede cumplir.

Sus palabras no cierran definitivamente la puerta a Independiente, pero sí la dejan entreabierta y lejana. Para el Rojo y sus hinchas, la ilusión deberá esperar. Para el Dibu, el desafío sigue siendo sostener su mejor versión en la élite del fútbol mundial, mientras administra, como él mismo dijo, esas “últimas balas” de una carrera que ya es histórica.